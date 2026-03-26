Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B, Dag 2

Nieuwe getuige neemt contact op met Openbaar Ministerie in zaak Ali B

Tekst: Evelien Berkemeijer

26/03/2026

Op de eerste dag van het hoger beroep in de zaak rond Ali B heeft zich nog een getuige gemeld bij het Openbaar Ministerie.

Dat werd aan het begin van de tweede zittingsdag bekendgemaakt door de raadsheer. Volgens het OM gaat het om een persoon die in 2018 door Naomi is gebeld. Zij zou toen aan deze getuige hebben verteld wat er is gebeurd met Ali B.

OM ziet geen noodzaak voor extra verhoor

Het Openbaar Ministerie vindt het niet nodig om deze nieuwe getuige nader te horen. In het dossier zitten volgens het OM al meerdere verklaringen van mensen die het verhaal van Naomi hebben gehoord. De melding van deze persoon verandert die situatie volgens justitie daarom niet wezenlijk.

Verklaring Naomi eerder al betrouwbaar geacht

De verklaring van Naomi werd eerder al als betrouwbaar beoordeeld. Toch werd alleen voor de verkrachting voldoende steunbewijs gevonden, en niet voor de aanranding. Daarom werd Ali B in haar zaak eerder alleen voor verkrachting veroordeeld.

OM wil ook veroordeling voor aanranding

Tijdens de tweede dag van het hoger beroep maakte het Openbaar Ministerie duidelijk dat het vindt dat Ali B ook voor de aanranding van Naomi veroordeeld moet worden. Daarmee zet het OM in op een bredere veroordeling dan in de eerdere uitspraak is uitgesproken.

Foto: ANP

