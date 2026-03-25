Albert Verlinde over Ali B: ‘Ik zit te koken’

De beelden van Ali B bij het gerechtshof zorgen voor felle reacties aan tafel bij RTL Tonight.

Vooral de manier waarop Ali B zichzelf in verband brengt met de Me Too-beweging schiet bij Albert Verlinde in het verkeerde keelgat. Ook Saskia Belleman reageert kritisch op wat er tijdens de zitting is gezegd.

Felle reactie aan tafel

Albert Verlinde trapt het gesprek af met duidelijke irritatie. ‘Ik zit weer te koken als ik hiernaar zit te kijken’, zegt hij na het zien van de beelden. Volgens Albert komt de boodschap van Ali over als: ‘Ik ben slachtoffer van Me Too’, en dat vindt hij moeilijk te begrijpen in het licht van de zaak. ‘Dan ga je dus nog die rechtszaal in vandaag, en het hoger beroep, met iets van: ik ben slachtoffer en ik ben in principe geen dader. Terwijl deze zaak eigenlijk gaat om slachtoffers die vinden dat ze verkeerd behandeld zijn en dat deze man aangepakt moet worden.’

‘Daar gaat het even niet om’

Saskia Belleman sluit zich daarbij aan en zegt dat Ali die lijn de hele zitting heeft volgehouden. Ze verwijst naar zijn uitspraak dat de aantijgingen ertoe konden leiden dat hij zijn kinderen misschien zou kwijtraken. ‘Dan denk ik: daar gaat het even niet om hè? Het gaat inderdaad over dat seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij beschuldigd wordt.’ Volgens Saskia blijft hij vasthouden aan zijn onschuld.

Meer meldingen genoemd

Tijdens het gesprek wijst Saskia er op dat meer vrouwen melding hebben gemaakt van soortgelijk gedrag. Volgens haar zeggen al die vrouwen dat Ali hen overrompelde. Daarbij noemt ze ook een concreet voorbeeld: ‘Birgit Schuurman bijvoorbeeld heeft gezegd: hij stapte met mij in de lift en het eerste wat hij deed was gewoon zijn tong in mijn mond duwen.’ De advocaat van Ali noemde dat volgens Saskia ‘een blauwtje lopen’.

Ook wijzen Albert Verlinde en Saskia Belleman op de fragmenten van Ellen en Ali die de rapper liet zien om zijn onschuld te bewijzen. Albert benoemt: ‘dat hij, ik kan niet anders zeggen, pesterig vraagt: heb jij lekker geslapen vannacht?’ Waarop Saskia aanvult: ‘Dan zegt ze ‘nee’.’

