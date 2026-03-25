Vlogcamera gespot bij Ali B tijdens hoger beroep: documentaire onderweg?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de eerste dag van het hoger beroep in de zaak rond Ali B is een opvallend detail gesignaleerd. In de auto waar de rapper instapte, zat op de achterbank iemand te filmen, zo was te zien in Shownieuws.

Daarmee lijkt de suggestie van een mogelijke documentaire ineens een stuk minder vergezocht. Er werd eerder al wat lacherig gedaan over het idee dat Ali, net als Lil Kleine, zijn eigen verhaal nog in beeld zou kunnen brengen bij Prime Video. De beelden die nu zijn opgedoken, zorgen er echter voor dat die gedachte serieuzer wordt genomen.

Camera in de auto van Ali B

In Shownieuws werden de beelden van het moment getoond. Daarop is te zien dat er in de auto waarin Ali plaatsneemt, op de achterbank iemand met een camera zit. Dat roept meteen de vraag op of er daadwerkelijk wordt gewerkt aan materiaal dat later onderdeel kan worden van een documentaire.

Speculatie over streamingdiensten

Aan tafel bij Shownieuws werd vervolgens gespeculeerd over de mogelijke bestemming van die beelden. Zo werd de vraag opgeworpen of Prime Video zich er misschien al op heeft gestort, of dat er nu zelfstandig wordt gefilmd om later een documentaire aan te bieden aan streamingsdiensten. Alleen al de aanwezigheid van de camera voedt die gedachte.

Theorie van Bram Moszkowicz

Volgens Bram Moszkowicz zou zo’n documentaire een logische stap kunnen zijn als Ali wordt vrijgesproken. Hij vat die mogelijke insteek samen als: ‘Mijn reis naar de vrijheid’. Tegelijkertijd wordt ook een scenario gezien waarin juist het proces en een eventuele periode in detentie interessant materiaal zouden opleveren, maar omdat Ali volgens Bram geen rekening lijkt te houden met een veroordeling, klinkt die eerste theorie het meest aannemelijk.

