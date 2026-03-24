Verklaring Naomi tijdens hoger beroep Ali B: ‘Het was afschuwelijk en ik weet het nog precies’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het hoger beroep tegen Ali B stond dinsdag bij het gerechtshof in Amsterdam eerst de zaak van Naomi centraal, die zegt dat zij tijdens een schrijverskamp in Heiloo is aangerand en verkracht door de rapper.

Ali B werd eerder veroordeeld voor verkrachting, maar vrijgesproken van aanranding wegens onvoldoende steunbewijs. In het hoger beroep draaide het opnieuw om de betrouwbaarheid van verklaringen, de rol van getuigen en de vraag wat er op het schrijverskamp precies is gebeurd. Nadat de zaken van alle drie de vrouwen waren besproken, voerde advocaat Sprenger het woord namens Naomi.

Gevolgen voor Naomi

Volgens Sprenger heeft Naomi een hoge prijs betaald sinds zij naar buiten trad met haar verhaal. De advocaat vertelde dat haar adres op straat kwam te liggen en dat zij online werd uitgemaakt voor slet, psycho, stalker, afgelikte boterham en hoer. Drie dagen na de rechtszaak stond bovendien het portiek van haar huis in brand en werd gevoelige informatie op een muur van het huis van haar ouders gekalkt. Naomi is inmiddels drie keer verhuisd en verbleef ook enige tijd in het buitenland.

Verklaringen en steunbewijs

Sprenger benadrukte dat Naomi zichzelf niet heeft gespaard door te verklaren over seksuele handelingen met Bokoesam en Ronnie Flex. Volgens de advocaat geeft dat niemand anders het recht om ook seksuele handelingen bij haar te verrichten. Ook stelde hij dat Naomi al sinds 2018 consistent verklaart over een verkrachting door Ali B. Daarbij wees hij erop dat Naomi kort na het incident aan Ronnie Flex appte dat Ali B te ver was gegaan. Dat Ronnie niet alles heeft gezien en gehoord, vindt de advocaat logisch, maar het appje ziet hij wel als ondersteunend bewijs.

Discussie over getuigen en details

Het onderzoek van Van Koppen stelde dat Naomi te weinig gedetailleerd heeft verklaard over de verkrachting, maar volgens Sprenger klopt dat niet. Dat kleine details in haar verklaringen verschillen, tast haar geloofwaardigheid volgens hem niet aan. Ook verdedigde hij de getuigenis van de vrouw die Naomi naar het station bracht, nadat Ali B die verklaring ‘levensgevaarlijk’ had genoemd omdat de vrouw zich pas jaren later meldde. Volgens de advocaat is zij juist een belangrijke getuige, omdat zij onder meer correct verklaarde over het precieze tijdstip waarop zij Naomi oppikte en over de juiste locatie van de bushalte. Ook betoogde Sprenger dat de kamer waar Ali B binnenkwam wel degelijk van Ronnie Flex was.

Felle woorden in de rechtszaal

Sprenger las ook een verklaring van Naomi voor. Daarin zei zij: ‘Ik heb hard en lang moeten vechten. Wat het mij heeft opgeleverd zijn meerdere aanslagen op mijn leven. Ik ben in elkaar geslagen door tien mensen. Ik ben niet het perfecte slachtoffer of boegbeeld van goede keuzes. Maar dat verandert niet dat ik minder rechten heb. Ook labiele meisjes worden verkracht. Laat mij in mij waarde. Verkracht worden door een BN’er is geen statussymbool maar een handicap’, stelt ze. Over wat Ali B volgens haar deed, zei Naomi ook: ‘Het was afschuwelijk en ik weet het nog precies’. Daarmee reageerde zij op het onderzoek van Van Koppen, dat stelde dat zij niet gedetailleerd of emotioneel genoeg verklaarde tijdens verhoren. Naomi noemde het moeilijk te verteren dat Ali B een rechtspsycholoog heeft ingeschakeld om haar verklaring te toetsen. ‘Ali, je hebt mijn leven kapot gemaakt voor je eigen plezier. Ben je een seksueel roofdier? Ja, dat ben je. Ik ken je amper kwartier toen je je hand in mijn panty stopte. Het is duidelijk voor mij. Je bent ziek.’

Bron: Nu.nl & AD. Foto: ANP