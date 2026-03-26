Onrust in het gerechtshof: advocaat Ali B voegt foto Naomi toe aan dossier

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de tweede zittingsdag van het hoger beroep in de zaak rond Ali B is discussie ontstaan over een getuige die Naomi naar het station zou hebben gebracht.

Het Openbaar Ministerie hecht veel waarde aan de verklaring van een oudere vrouw op een elektrische fiets. Volgens de verdediging zitten daar juist grote tegenstrijdigheden in. Dat leidde in het hof tot een nieuw moment van onrust, toen een foto van Naomi aan het dossier werd toegevoegd door de advocaat van Ali B.

Twijfels over getuige

Advocaat Bart Swier zette in zijn pleidooi vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de oudere vrouw. Volgens de advocaat verklaarde zij dat Naomi bang, overstuur en luid huilend in een bushalte zat, terwijl Naomi daar zelf bij de politie niets over zou hebben gezegd. Ook wees Swier erop dat de vrouw zei dat Naomi haar had verteld dat ze was verkracht door een Bekende Nederlander, terwijl Naomi volgens hem juist had verklaard dat zij dit voor het eerst aan een beste vriendin vertelde.

Tekst gaat verder onder video.

Tegenstrijdig signalement

Volgens Swier veranderde de getuige ook van verklaring over het uiterlijk van Naomi. Aanvankelijk herinnerde de vrouw zich een vrouw met blond haar, terwijl Naomi zwarte krulletjes heeft. Later zei de vrouw zich ook zwart haar te herinneren. De advocaat stelde dat de getuige in de tussentijd in nieuwsmedia had kunnen lezen over de discussie rond Naomi’s uiterlijk en haalde daarbij ook haar uitspraak aan dat ze er een steentje aan wilde bijdragen dat Ali B hier niet mee zou wegkomen. ‘Er is geen steunbewijs in deze zaak’, herhaalde de advocaat.

Foto toegevoegd aan dossier

Swier zei niet te willen beweren dat de vrouw en Naomi elkaar helemaal niet hebben ontmoet. Volgens hem is het ’totaal andere signalement’ vooral te verklaren doordat die ontmoeting niet memorabel was en zou Naomi haar alleen de weg hebben gevraagd, zonder iets te vertellen over wat er tussen haar en Ali B zou zijn gebeurd. Toen de advocaat in het hof een foto van Naomi wilde tonen, verzette het OM zich daartegen. De raadsheren trokken zich daarop vijf minuten terug voor overleg, maar besloten uiteindelijk dat de foto getoond mocht worden en aan het dossier wordt toegevoegd. Daarbij stelde het hof vast dat het geen witte, blonde persoon is, aldus de raadsheer.

Foto: ANP