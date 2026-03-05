Jennifer Hoffman wil met kinderen ontsnappen naar plek ‘waar een kind een kind kan zijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het moederschap heeft Jennifer Hoffman anders naar de wereld doen kijken. In een interview met Nouveau vertelt ze dat ze sinds de geboorte van haar zoon Cooper dagelijks voelt hoe kwetsbaar ouderschap kan zijn. Die nieuwe blik brengt niet alleen zachtheid, maar ook onrust en boosheid met zich mee.

Die emoties gaan volgens Jennifer Hoffman vooral over de manier waarop de maatschappij is ingericht. Ze ervaart het als een wereld waarin kinderen snel worden meegetrokken in prikkels, schermen en systemen. Omdat ze moeder is, komt dat harder binnen dan vroeger.

Lees ook: Jennifer Hoffman verloor hoop op tweede kindje na drie miskramen

Jennifer Hoffman over moederschap

Jennifer beschrijft hoe haar beleving kantelde op het moment dat Cooper er was. ‘Toen Cooper geboren was, appte een vriendin: ‘Gefeliciteerd. Vanaf nu hangt je hart buiten je lichaam.’ Een kind in deze wereld zetten vind ik heel moeilijk. Ik voel enorme woede naar de consumptiemaatschappij, naar hoe we met kinderen omgaan, met schermen en het hele schoolsysteem.’

Een thuis zonder schermen

Die overtuiging vertaalt zich ook naar haar dagelijks leven. Jennifer vertelt dat er thuis geen iPad is en dat telefoons bedoeld zijn om mee te bellen en voor werk. De tv hangt boven en gaat alleen op zaterdagochtend aan. Het is een bewuste keuze om Cooper niet vanzelfsprekend te laten opgroeien met schermen als standaard achtergrondgeluid.

Drang om weg te gaan en te ontsnappen

De behoefte om het anders te doen beperkt zich niet tot het huis. Jennifer schetst dat ze regelmatig voelt dat ze met haar gezin wil vertrekken. ‘Regelmatig voel ik de drang om onze – binnenkort twee – kinderen onder de arm te nemen en ergens heen te gaan waar we kunnen ontsnappen aan de consumptiemaatschappij.’ Het is geen impuls, maar een terugkerend gevoel dat steeds serieuzer wordt.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

ennifer Hoffman tijdens de inloop bij de filmpremiere Boomers in Koninklijk Theater Tuschinski te Amsterdam

Plan voor een jaar in het buitenland

Samen met partner Dorian denkt ze hardop na over een nieuw bestaan buiten Nederland. ‘Alles gaat om kopen, kopen, kopen, hebben, hebben, hebben. Dorian en ik dromen van een bestaan in Costa Rica, Portugal, Spanje misschien. Stiekem dromen we ervan iets meer in een community te leven. We hebben het plan om het voor een jaar te proberen. We willen kijken of er plekken zijn waar een kind een kind kan zijn. Ik ben zo dankbaar dat ik niet met mobiele telefoon ben opgegroeid, zonder de school-app Magister. Ik hunker ernaar mijn kinderen hetzelfde te geven.’ Voor Jennifer draait het niet om vluchten, maar om opnieuw kiezen: minder ruis, meer ruimte, en een jeugd die weer echt jeugd mag zijn.

Foto: ANP