Nasrah Habiballah stopt als Israël-correspondent: vroeg veel van haarzelf en gezin

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nasrah Habiballah (38) stopt als correspondent Israël en de Palestijnse Gebieden voor de NOS. Dat bevestigt de omroep dinsdag, nadat op de eigen website een vacature voor een opvolger is verschenen.

Nasrah Habiballah blijft nog tot mei op haar post, zodat de NOS tijd heeft om een vervanger te vinden. In de vacature staat dat reageren kan tot en met zondag 22 maart 2026. De eerste gesprekken zijn in de week van 30 maart 2026.

Lees ook: Evert Santegoeds vindt dat privékwestie Annechien Steenhuizen te gevoelig ligt om te delen

Ongekend intensief door Gaza-oorlog

De NOS wijst erop dat Habiballah ruim drie jaar geleden begon als correspondent en dat ‘een kleine tweeëneenhalf jaar daarvan stond in het teken van de Gaza-oorlog, die uitbrak na de Hamas-aanval in Israël van 7 oktober 2023. Dat was op journalistiek gebied een ongekende uitdaging, maar ook ongekend intensief.’ Volgens de omroep heeft dit veel gevraagd van Nasrah en haar gezin, waarna zij besloot te stoppen met het correspondentschap.

Vacature in een onrustige regio

De omroep zoekt een multimediaal correspondent met een sterk nieuwsgevoel, die zelfstandig nieuwsbijdragen en reportages maakt over actuele gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse Gebieden. Op dit moment is Israël ook betrokken bij het conflict in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran, en voert het land aanvallen uit op buurland Libanon.

Bron: AD. Foto: NOS