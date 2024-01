Dit is het gezin van Married at First Sight-seksuologe Eveline Stallaart

De samenstelling van experts en trouwambtenaren in RTL-hit Married at First Sight wisselt nogal eens, maar één gezicht is al jaren vaste prik en dat is dat van seksuologe Eveline Stallaart. Eveline heeft een programma als MAFS niet nodig, want zij is al jaren gelukkig getrouwd.

De 42-jarige seksuologe trouwde tien jaar geleden met haar man en kreeg met hem twee zoontjes: Seb, geboren in 2014, en Vik, geboren in 2017. Eveline toont zelden kiekjes van haar echtgenoot, maar de trotse moeder kan het niet laten om heel af en toe leuke momentjes met haar zoons te posten.

Beeld: Reni van Maren