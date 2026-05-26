Nicolette van Dam openhartig over chronische ziekte: ‘Soms wel vervelend’

Tekst: Lisa Manche

Nicolette van Dam deelt met haar volgers op Instagram een openhartig bericht over haar chronische ziekte. De actrice heeft een vertraagde schildklier, wat bekendstaat als de ziekte van Hashimoto.

Vertraagde schildklier

Afgelopen maandag was het Wereld Schildklier dag. Ter gelegenheid van deze dag staat Nicolette stil bij de impact van Hashimoto op haar dagelijks leven. ‘Ik heb Hashimoto, oftewel een vertraagde schildklier’, schrijft Nicolette. ‘Iets wat niet veel mensen van mij weten. Naast vitiligo, m’n andere auto-immuunziekte. Niets ernstigs maar soms wel vervelend.’

Medicatie

Met medicatie kan Nicolette de ziekte onder controle houden. ‘Maar er zijn ook periodes dat ik zoekende ben omdat ik extreem moe ben, of juist mega gejaagd ‘in m’n keel’, niet lekker, wollig in m’n hoofd of andere vage klachten.’

Hart onder de riem steken

De actrice schrijft dat ze anderen die hetzelfde hebben een hart onder de riem wil steken. ‘Het is een zoektocht. Klachten kunnen vaag zijn. Maar je vindt uiteindelijk je weg erin.’

Positieve reacties

Onder de post laten veel volgers een liefdevol bericht achter. SchildklierNL schrijft: ‘Superfijn dat je SchildklierNL (en patiënten) helpt om schildklieraandoeningen meer onder aandacht de brengen! Zo hard nodig! Dank je wel.’ Emma Heesters laat een hartje achter en verschillende lotgenoten delen hun ervaringen. ‘Heel herkenbaar. Fijn dat je dit deelt’, reageert iemand.

