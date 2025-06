Nicolette van Dam openhartig over huidaandoening: ‘Soms is het gewoon balen’

Tekst: Nicky Molendijk

Nicolette van Dam heeft een kwetsbare post op social media gedeeld. Hierin staat de presentatrice stil bij Wereld Vitiligo Dag, waar ze zelf ook last van heeft. “Kus voor al m’n Vitiligo vrienden en vriendinnen”, schrijft ze erbij.

De presentatrice is erg openhartig in haar bericht. “Soms is het gewoon balen, voel ik me onzeker over m’n witte vlekken. De ene keer vallen ze meer op dan de andere keer”, laat ze weten. “Je hebt er geen controle over en het lijkt wel of er elk jaar weer wat plekken bijkomen.”

Toch probeert ze iedereen die deze auto-immuunziekte ook heeft een hart onder de riem te steken. “Het hoort bij ons en maakt ons uniek! Omarm het!”, schrijft ze.