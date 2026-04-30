Nieuwe onthulling zorgt voor nog meer commotie rond Temptation Island

Tekst: Evelien Berkemeijer

Er is veel commotie ontstaan rondom Temptation Island.

Een van de koppels in Temptation Island blijkt een van de belangrijkste regels te hebben overtreden. Deelnemers mogen namelijk geen kinderen hebben, maar Nella en Burak hebben samen wél een kind. Dat meldde juicekanaal Juicechannel, nadat het eerder ook had ontdekt dat Burak een kind heeft met een ander.

Lees ook: Déze koppels wagen hun relatie aan Temptation Island

Kind zichtbaar op sociale media

Een foto die op Juicechannel werd gedeeld, toonde aan dat Nella op haar Instagramprofiel aangaf dat ze moeder is van één kind. Volgens het juicekanaal zou dat kind ook zichtbaar zijn geweest op de sociale media van het koppel, tot het programma begon. De Vlaamse streamingdienst Streamz bevestigde het nieuws over het koppel. Toch heeft Streamz ervoor gekozen om het nieuwe seizoen van Temptation Island uit te zenden, in overleg met alle betrokken partijen.

Ook Rey blijkt een kind te hebben

Later bevestigde Streamz nog een opvallend nieuwtje voor kijkers van Temptation Island. Ook deelnemer Rey heeft een kind. Of vijf, als we hem moeten geloven. In zijn geval maakt het kind echter geen deel uit van zijn huidige koppel, waardoor hij van de programmamakers wel mocht meedoen. Rey is al langer een veelbesproken deelnemer van het programma. Dat komt onder meer doordat zijn vriendin alle huishoudelijke taken op zich neemt, zoals koken en wassen. ‘Hoort erbij’, zei hij daarover in het programma.

Bekijk Rey zijn reactie op het nieuws: