Déze koppels wagen hun relatie aan Temptation Island

Tekst: Denise Delgado

Wie dol is op een flinke dosis drama en guilty pleasure-televisie, zit binnenkort weer goed. Prime Video maakt bekend dat ‘Temptation Island’ vanaf dinsdag 21 april te zien is op de streamingdienst. Ook is nu duidelijk welke koppels dit seizoen in Thailand hun relatie op de proef stellen.

De afgelopen tijd werd er op verschillende juicekanalen al volop gespeculeerd over de deelnemers. Nu heeft Prime Video bevestigd dat Naomi en Jay, Deborah en Elias, Morena en Rey en Nella en Burak hun relatie op de proef stellen in het nieuwe seizoen.

Naomi en Jay

Vooral Naomi en Jay zullen veel kijkers bekend voorkomen. De twee leerden elkaar vorig jaar kennen tijdens de opnames van Good Luck Guys, toen Jay nog een relatie had met Lisa Sace. Naomi was eerder al te zien in Love Island en Power Couple. Of hun liefde bestand is tegen verleiding, lijkt inmiddels al deels beantwoord: het stel maakte onlangs bekend dat ze samen een kindje verwachten.

Deborah en Elias

Ook Deborah en Elias zijn geen onbekenden in realityland. Elias dook meerdere keren op in Ex on the Beach: Double Dutch, waar hij Deborah in 2019 leerde kennen. Hun eerdere relatie hield geen stand, maar nu grijpen ze hun tweede kans meteen aan voor een pittige test in Temptation Island. Deborah was daarnaast ook te zien in Dames in de Dop en is binnenkort te volgen in Hakken over de Sloot.

Morena en Rey

Het Belgische koppel Morena en Rey vond elkaar niet in een tv-programma, maar op de dansvloer. De twee zijn inmiddels drie jaar samen en wonen in Diest. Volgens henzelf doen ze mee omdat het vertrouwen binnen hun relatie niet altijd even stevig is. Zeker omdat Rey als dj volop geniet van de aandacht die hij krijgt van andere vrouwen, belooft dat spanningen op te leveren.

Nella en Burak

Ook Nella en Burak, afkomstig uit België, gaan de uitdaging aan. Hun relatie ontstond vanuit een hechte vriendschap en inmiddels zijn ze vier jaar samen. Samenwonend in Beringen willen zij ontdekken hoe de ander omgaat met aandacht, jaloezie en verleiding.

