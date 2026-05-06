Familie Wildeman van Een Huis Vol staat stil bij uitgerekende datum van dochter Lilly

De familie Wildeman heeft op Instagram stilgestaan bij een emotionele dag. Hun dochter Lilly, die in de buik van Priscilla niet levensvatbaar bleek, zou eigenlijk op 5 mei ter wereld zijn gekomen.

Begin november 2025 maakte het gezin bekend dat het kindje kwam te overlijden. De uitgerekende datum viel samen met Bevrijdingsdag. Voor het Een Huis Vol-gezin voelt dat als een moment van loslaten.

Uitgerekende datum

‘5 mei was de uitgerekende datum en ook de datum van Bevrijdingsdag, dus loslaten nu!’, deelt de familie Wildeman op Instagram. Daarmee staan ze stil bij de dag waarop Lilly geboren zou worden.

Impact op het gezin

Later komt de impact van het verlies opnieuw ter sprake. ‘Wat heb ik het afgelopen jaar geleerd. Het leven geeft en neemt, je bent sterk of zwak en het heeft een enorme impact op je gezin, maar vooral op je relatie is dit echt een bom.’

Relatie onder druk

Volgens het gezin zorgen verschillende visies voor discussies. ‘Overleeft een relatie zoiets? Geloof mij, mensen, (die dit nooit hebben meegemaakt in een relatie, dit is funest). Dit is echt pffffff ja, wij gaan het zien hoever wij gaan komen.’ Toch proberen ze samen weer vooruit te kijken. Er wordt lachend aan toegevoegd: ‘Voor de juicekanalen, nee, geen scheiding helaas, of ja, pech voor alle mannen of vrouwen)’. Om weer een eenheid te worden, hebben ze een date gepland. ‘Langzaam weer elkaar vinden. Alle lieve mensen, geniet, geniet van het leven.’