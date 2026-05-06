Bezittingen Matthew Perry geveild voor stichting tegen verslaving

Tekst: Evelien Berkemeijer

De bezittingen van Matthew Perry worden geveild voor het goede doel. Onder meer Friends-memorabilia, een op maat gemaakte Batman-pingpongtafel en een originele Banksy worden te koop aangeboden.

De verkoop moet geld inzamelen voor de Matthew Perry Foundation, die na de dood van de acteur werd opgericht. De stichting richt zich op het bestrijden van verslaving en het ondersteunen van herstel van middelenmisbruik. De veiling vindt op 5 juni plaats via Heritage Auctions.

Lees ook: Matthew Perry’s stiefmoeder wilde maximumstraf ketaminekoningin

Friends-stukken onder de hamer

Een van de opvallendste items is het script van de pilotaflevering van Friends, uit de periode dat de sitcom nog de werktitel Six of One had. Het script is gesigneerd door de acteur en zijn medespelers Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer. Ook wordt een verzameling van 26 scripts uit belangrijke afleveringen geveild, waaronder The One With Ross’s Tan, The One Where Joey Speaks French en de tweedelige seizoensfinale.

Tekst gaat verder onder video.

Opbrengst naar stichting

Matthew Perry kampte een groot deel van zijn leven met een alcohol- en drugsverslaving. In 2023 werd hij op 54-jarige leeftijd dood aangetroffen in een jacuzzi in zijn huis in Hollywood. Volgens de lijkschouwer waren de acute effecten van ketamine de voornaamste doodsoorzaak. ‘Matthew geloofde dat verslaving met compassie en wetenschap moest worden aangepakt, niet met stigma en stilte’, zegt Lisa Kasteler Calio, directeur van de stichting. ‘Deze veiling ondersteunt het werk van de stichting om de toegang tot op bewijs gebaseerde zorg te vergroten en stigma te bestrijden. Het is weer een manier waarop we ervoor zorgen dat niemand deze ziekte alleen hoeft te bestrijden.’

Banksy en Batman-tafel

Naast de Friends-items worden ook persoonlijke bezittingen van de acteur verkocht. Bijvoobeeldr zijn replica van het gele kijkgaatje van de deur van Monica en Rachels appartement en de Screen Actors Guild Award die hij in 1995 won. Ook werken uit zijn kunstcollectie gaan onder de hamer. Daaronder valt een originele Banksy die naar verwachting meer dan 800.000 dollar zal opleveren. De items zijn van 18 tot en met 29 mei te zien in Beverly Hills, waarna de veiling op 5 juni in Dallas en online plaatsvindt.