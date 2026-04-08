Matthew Perry’s stiefmoeder vroeg om maximumstraf voor ‘Ketamine Queen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De stiefmoeder van Matthew Perry heeft een rechter gevraagd om de zwaarst mogelijke straf op te leggen aan Jasveen Sangha, de vrouw die ketamine verkocht die uiteindelijk leidde tot de dood van de acteur. Sangha, bekend als de ‘Ketamine Queen’, is woensdag veroordeeld tot vijftien jaar cel.

In een slachtofferverklaring noemde Debbie Perry de schade die Sangha heeft aangericht ‘onherstelbaar’. De zaak rond de dood van de Friends-ster bracht al meerdere veroordelingen met zich mee. Matthew Perry werd op 28 oktober 2023 bewusteloos aangetroffen in de jacuzzi van zijn huis in Los Angeles.

Kritische woorden van Debbie Perry

Debbie Perry schreef in haar verklaring dat Sangha verantwoordelijk is voor het leed van veel mensen. ‘De pijn die je honderden, misschien duizenden hebt aangedaan, is onomkeerbaar,’ stelde ze. ‘Er is geen vreugde… Geen licht in het raam. Ze komen niet terug.’ Ook schreef ze: ‘Jij hebt dit veroorzaakt… Jij die zakelijk genoeg talent hebt om geld te verdienen, koos de ene manier die mensen schaadt.’ Aan de rechter vroeg ze: ‘Geef deze harteloze vrouw alsjeblieft de maximale gevangenisstraf zodat ze geen andere families zoals de onze kan schaden.’

Veroordeling voor rol in dood van acteur

Jasveen Sangha bekende vorig jaar schuld aan vijf federale aanklachten die verband hielden met Perry’s dood. Daaronder vielen het onderhouden van een drugsgerelateerde locatie, drie aanklachten van distributie van ketamine en één aanklacht van distributie van ketamine met als gevolg van de dood of ernstig lichamelijk letsel. De 42-jarige, die de Amerikaanse en Britse nationaliteit heeft en sinds 2024 in federale hechtenis zat, zei later tegen The Sun: ‘Er zijn geen excuses voor wat ik heb gedaan. Het spijt me diep voor de pijn die ik heb veroorzaakt, vooral voor Matthews familie.’

Hoe Perry aan de ketamine kwam

Volgens de zaak werkte Sangha samen met tussenpersoon Erik Fleming om 51 flesjes ketamine te verkopen aan Kenneth Iwamasa, de inwonende persoonlijke assistent van Matthew Perry. Iwamasa injecteerde de acteur herhaaldelijk met de drugs, onder meer op 28 oktober 2023, toen hij minstens drie injecties toediende die uiteindelijk tot zijn dood leidden. Na die verkoop instrueerde Jasveen volgens de aanklagers dat ‘al onze berichten’ moesten worden verwijderd. Uit de autopsie van 15 december bleek later dat Perry overleed aan de ‘acute effecten van ketamine’, met ook buprenorfine, verdrinking en coronaire hartziekte als bijdragende factoren.

Meer betrokkenen al veroordeeld

Sangha is een van de vijf mensen die zijn veroordeeld voor hun rol in de dood van Perry, die vooral bekend werd als Chandler Bing in Friends en jarenlang worstelde met verslaving. Dr. Salvador Plasencia bekende vier gevallen van distributie van ketamine in de weken voor Perry’s dood en kreeg een celstraf van dertig maanden. Mark Chavez kreeg acht maanden huisarrest en drie jaar toezicht, nadat hij schuldig had gepleit aan samenzwering om ketamine te distribueren. In sms-berichten schreef Plasencia over Perry: ‘Ik vraag me af hoeveel deze idioot zal betalen.’ Fleming moet in juni worden veroordeeld, terwijl Iwamasa later deze maand zou worden veroordeeld, al heeft zijn juridische team om uitstel gevraagd.

Bron: Variety, BBC.