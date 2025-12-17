Huisarts in zaak rond Matthew Perry krijgt huisarrest

Matthew Perry

De Amerikaanse arts Mark Chavez heeft acht maanden huisarrest gekregen voor zijn rol in het leveren van ketamine aan de overleden ‘Friends’-acteur Matthew Perry. De rechter legde hem daarnaast een taakstraf op van driehonderd uur. Chavez had in oktober al bekend het middel te hebben doorgespeeld en leverde zijn artsenvergunning in.

Volgens de rechtbank verkreeg Mark Chavez de ketamine onder valse voorwendselen en gaf hij het door aan collega-arts Salvador Plasencia, die het vervolgens aan Matthew Perry verkocht. Salvador kreeg eerder deze maand 2,5 jaar gevangenisstraf. Chavez en Plasencia zijn de eerste twee van in totaal vijf betrokkenen die zijn veroordeeld.

Rol van Chavez en Plasencia

Mark gaf toe dat hij ketamine buiten de juiste kanalen om in handen kreeg en dit overdroeg aan Plasencia. De rechter combineerde het huisarrest met driehonderd uur taakstraf, mede omdat Chavez zijn verantwoordelijkheid erkende en zijn artsenvergunning inleverde. Plasencia werd eerder al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor de verkoop aan de acteur.

Meer veroordelingen op komst

Naast Chavez en Plasencia moeten nog drie anderen hun straf horen: Jasveen Sangha, een drugsdealer die bekendstaat als de ‘ketaminekoningin’, tussenhandelaar Erik Fleming en Kenneth Iwamasa, de voormalige persoonlijke assistent van de acteur. In de komende weken beslist de rechter over hun straffen.

Dood van de acteur

Matthew Perry, bekend van zijn rol als Chandler Bing in Friends, werd op 28 oktober 2023 op 54-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn jacuzzi. Onderzoek wees uit dat hij een fatale overdosis ketamine had genomen, waarna hij verdronk. De acteur gebruikte het middel legaal als behandeling tegen depressie, maar zocht buiten zijn vaste arts om naar extra hoeveelheden.

