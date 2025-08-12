Jennifer Aniston: wij rouwden al om Matthew Perry toen hij nog leefde

Tekst: Dunya Diercks

Jennifer Aniston heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over haar overleden ‘Friend’ Matthew Perry. In een gesprek met Vanity Fair vertelt de 56-jarige actrice dat zij en haar Friends-collega’s al om hem rouwden toen hij nog in leven was.

Matthew, die in Friends de rol van de cynische Chandler speelde, vocht jarenlang tegen meerdere verslavingen. Hij stierf in oktober 2023 op 54-jarige leeftijd aan een overdosis ketamine, terwijl hij in zijn jacuzzi zat. “We hebben alles gedaan wat we konden, wanneer we konden”, vertelt Jennifer. Al tijdens de opnames van Friends, die plaatsvonden tussen 1994 en 2004, ging het mis met Matthew. Hij raakte verslaafd aan alcohol, probeerde af te kicken en raakte vervolgens verslaafd aan drugs. Tijdens die periode, en ook daarna, werd hij bijgestaan door zijn Friends, maar ook zij konden niet voorkomen dat hij steeds terugviel.

Verlost van de pijn

“Het voelt bijna alsof we al zó lang om Matthew rouwden omdat zijn gevecht tegen zijn ziekte zo’n zwaar gevecht voor hem was. En hoe moeilijk het voor ons allemaal was, en voor de fans, toch denkt een deel van me dat het zo beter is.” Ze is blij dat hij “verlost is van die pijn”.

Vijf mensen aangeklaagd

Matthew’s dood werd officieel als ongeluk beschouwd, maar toch startte de politie een onderzoek. Hij kreeg in het verleden meerdere malen ketamine voorgeschreven als behandeling voor depressies, maar de dosis die na zijn dood in zijn lichaam werd gevonden, zou niet van zo’n behandeling afkomstig zijn geweest. Uiteindelijk zijn vijf mensen aangeklaagd.

‘Deze doet pijn’

Na zijn dood plaatste alle Friends-acteurs mooie eerbetonen aan Matthew. Jennifer plaatste meerdere foto’s van hen samen. “Oh god, deze doet pijn”, schreef ze onder meer. “Afscheid moeten nemen van onze Matty is een vreselijke golf aan emoties die ik nog nooit eerder heb ervaren.”