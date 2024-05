Politie start onderzoek: wie gaf ketamine aan overleden Friends-acteur Matthew Perry

De politie in Los Angeles onderzoekt wie ketamine heeft verstrekt aan Matthew Perry, meldt entertainmentsite TMZ op basis van bronnen binnen de politie.

Ketamine, een drug en verdovingsmiddel, speelde een rol bij de dood van Perry in zijn jacuzzi afgelopen oktober. Hoewel zijn dood als een ongeluk wordt beschouwd, zoekt de politie nu naar de persoon die het middel aan de acteur leverde. Volgens bronnen van TMZ is het onderzoek door de politie en de DEA al maanden aan de gang.

Paardenverdovingsmiddel

Naast het gebruik als recreatieve drug en de oorsprong als paardenverdovingsmiddel, wordt ook geëxperimenteerd met ketamine als middel tegen depressies. Bekend is dat Perry in het verleden ketamine voorgeschreven kreeg om die reden, maar de dosis die na zijn dood in zijn lichaam werd gevonden, zou niet van zo’n behandeling afkomstig zijn.