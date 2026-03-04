Zó begon de liefde tussen Glennis Grace en Eddy Reijner: ‘Alles klopte’

Van sportschool naar serieuze liefde: Glennis Grace (47) spreekt openhartig over haar relatie met Eddy Reijner (32). In een interview met ‘Beau Monde’ vertelt het stel hoe hun liefde begon en hoe één onverwachte kus alles veranderde.

De twee leerden elkaar kennen toen Glennis zich, ter voorbereiding op haar rol in de serie Sleepers, bij Eddy meldde voor personal training. Na de trainingen lunchten ze regelmatig samen. Lange tijd bleef het vriendschappelijk, tot er na een paar maanden ‘kriebels’ ontstonden. ‘Hij trok me ineens naar zich toe, terwijl we nooit aanrakerig waren geweest’, vertelt Glennis. ‘Die avond heeft hij me voor het eerst gekust, bij mij thuis.’

Filmisch

Eddy noemt het moment ‘heel filmisch’. Hij merkte dat Glennis nerveus werd en besloot zelf initiatief te nemen. ‘Ik heb haar op het keukenblad gezet en gezoend.’ Voor Glennis voelde het als een bevestiging: ‘Toen hij me kuste, wist ik dat alles klopte.’

Kort daarna moesten ze elkaar enkele dagen missen doordat Eddy voor werk weg was. ‘Eigenlijk was dat goed, want ik moest dit echt even verwerken voor mezelf’, zegt Glennis. Ook de reactie van zoon Tony was spannend, al bleek die positief. Eddy noemt dat een opluchting: ‘Het was wel fijn om te merken dat het voor Tony goed zo was.’ Inmiddels is er volgens het stel een hechte band ontstaan. ‘Tony was zelfs de eerste die vroeg: “Wanneer kom je bij ons wonen?”‘

