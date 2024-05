Glennis Grace maakt puinhoop van liefdesleven

Deze week geeft Weekend een update over het onstuimige liefdesleven van Glennis Grace. Want nadat haar hart werd gebroken door de bijna twintig jaar jongere Lévy en ze zich daarna stortte in de armen van producer Boyd, wroet de zangeres nu in de relatie van de zoon van haar visagiste.

Glennis’ hart was gebroken toen de inmiddels 26-jarige Lévy haar aan de kant zette. “Het was heel onverwacht en naar. Voor het eerst brak iemand mijn hart.” Ze vond het geluk bij producer Boyd, maar die relatie is sinds maart voorbij. Maar inmiddels zou ze haar hart alweer aan de volgende verpand hebben: de 28-jarige Levy. Om meerdere redenen een ingewikkelde situatie, want niet alleen heeft hij een relatie, hij is ook nog eens de zoon van haar vriendin en visagiste Raquel. “We kunnen niet samenzijn door omstandigheden, maar hij is mijn droomman.”

Lees ook: Glennis Grace bedankt voor steun na einde bij Ladies Of Soul: ‘Doet echt nog wel pijn’

Bom onder vriendschap

Haar gevoelens voor Levy hebben verregaande gevolgen, want ze leggen ook een bom onder haar vriendschap met Raquel. Die heeft Glennis inmiddels ontvolgd op Instagram, een teken dat ze niets meer met haar te maken wilt hebben.

Lees het hele artikel over Glennis Grace, waarin onder meer wordt ingegaan op hoe haar vrienden haar teleurgesteld hebben na het supermarktincident, in Weekend nummer 22, nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.