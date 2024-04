Glennis Grace bedankt voor steun na einde bij Ladies of Soul: ‘Doet echt nog wel pijn’

Glennis Grace is haar volgers dankbaar voor “de vele support” die ze krijgt nadat dinsdag bekend was geworden dat de zangformatie Ladies of Soul zonder haar doorgaat. “Ik lees en zie alles”, schrijft de zangeres in een Instagram Story.

Grace heeft veel aan de reacties. “Het doet echt nog wel een beetje pijn, maar jullie liefde verzacht heel veel.”

De zangformatie gaat zonder Grace door omdat het “goede gevoel” om met haar verder te gaan er nog niet was, vertelde de groep dinsdag. De vorige concertreeks in 2022 werd geannuleerd na negatieve publiciteit rond een geweldsincident waar de zangeres bij betrokken was. Trijntje Oosterhuis keert na een afwezigheid van een paar jaar terug bij Ladies of Soul, dat verder bestaat uit Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer.