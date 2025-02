Eva Simons openhartig over jeugdtrauma en alcoholverslaving

Tekst: Denise Delgado

Zangeres Eva Simons (40) schuift aan in de kappersstoel bij Özcan Akyol (40) in De Geknipte Gast en spreekt openhartig over haar turbulente jeugd en de moeilijke coronaperiode.

Jarenlang zocht Eva troost in de drank, iets wat in haar familie niet onbekend was. “Perfectionisme is een killer,” zegt ze. Tijdens de coronaperiode escaleerde haar verslaving. Haar studio bevond zich naast een avondwinkel en telkens als de fles leeg was, haalde ze een nieuwe. De alcohol beïnvloedde haar zangprestaties en maakte haar prikkelbaar, maar stoppen lukte niet.

Op een dieptepunt zag ze het leven niet meer zitten. “Het leven is allemaal niet leuk. Het is pijnlijk. Je wilt niet meer,” biecht ze op. Meerdere keren stond ze op het randje, maar een klein stemmetje in haar hoofd hield haar tegen: “Doe eens normaal, joh.”

Naast haar verslaving kampte Eva met een jeugdtrauma. Haar vader had een drugsprobleem en werd kort na haar geboorte gediagnosticeerd met HIV. Haar moeder en oma hielden hem uit haar leven en op vierjarige leeftijd mocht ze hem niet meer zien. Toen ze zes was, zocht hij haar onverwachts op, maar dat bleek hun laatste ontmoeting. Op haar dertiende overleed hij. “De kist zat dicht omdat hij ziek was”, vertelt ze. “Ik vond dit heel moeilijk, omdat ik afscheid moest nemen van een kist.” Ze had hem nog zo graag één keer willen aanraken.

Ondanks alles heeft Eva haar leven weer op de rit. Ze richt zich nu minder op haar carrière en geniet volop van het moederschap.

