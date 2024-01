Deze BN’ers worden stevig bijgepunt in De Geknipte Gast

Waldemar Torenstra, Anita Witzier en Daniël Boissevain behoren tot de bekende Nederlanders die plaatsnemen in de kappersstoel van Özcan ‘Eus’ Akyol in het nieuwe seizoen van De Geknipte Gast. Het programma gaat vrijdag 9 februari weer van start op NPO 2.

Ook Jacques d’Ancona en Wim Kieft behoren tot de genodigden. In het programma vertelt de gast over zijn of haar carrière en privéleven. Ondertussen voorziet Eus hen van een nieuw kapsel.

‘Ik leer er veel van’

“Dit programma brengt mij in contact met zoveel verschillende mensen, over wie ik me telkens weer kan verwonderen en verbazen, op een goede manier”, zegt Eus over het nieuwe seizoen. “Ik leer er ook veel van. We doen er alles aan om de drijvende krachten van prominenten te ontrafelen. En dat levert vaak belangrijke gesprekken op.”

