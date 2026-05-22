MAFS-Mariska en Peter zetten punt achter relatie

Tekst: Lisa Manche

Mariska en Peter, één van de succesvolle koppels uit het tiende seizoen van ‘Married at First Sight’ delen op Instagram dat ze uit elkaar zijn.

Loslaten

‘Niet alles wat mooi begint, blijft voor altijd hetzelfde’, beginnen Mariska en Peter hun bericht. ‘Soms is loslaten ook liefde en verandert liefde van vorm.’ Ze vertellen dat ze hebben besloten om uit elkaar te gaan met ‘veel respect voor elkaar.’

Mariska en Peter

Mariska en Peter waren tijdens het tiende seizoen van Married at First Sight publiekslievelingen. Tijdens het programma leek het erop dat zij een succesverhaal zouden worden, want ook na de opnames bleven de ringen om. In het huidige seizoen gaven zij de koppels zelfs nog advies.

Dankbaar

Helaas heeft de relatie geen stand gehouden. De twee laten weten dankbaar te zijn voor alle mooie momenten die ze samen hebben beleefd. ‘En voor iedereen die ons avontuur heeft gevolgd….dank voor alle hartverwarmende, lieve en inspirerende berichten!’ schrijven ze tot slot.

