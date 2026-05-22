Babynieuws: Hanna van Vliet en Ilke Paddenburg krijgen eerste kind

Prachtig babynieuws voor Hanna van Vliet en Ilke Paddenburg. Het stel verwacht hun eerste kindje. Dat maken de actrices bekend op Instagram.

Klein nieuwtje

‘Klein nieuwtje’, schrijft het stel. ‘Wij krijgen een BABY!’ Bij het bericht delen ze een aantal foto’s van Ilke’s zwangere buik. Onder het bericht krijgen ze felicitaties van verschillende BN’ers. ‘Wat mooi!’ reageert Tina de Bruin en ‘Oooh! Gefeliciteerd!’ schrijft Georgina Verbaan.

Hanna en Ilke

Hanna en Ilke hebben sinds 2015 een relatie. Zij waren samen te zien in de korte film Het Juk. Hanna speelde verder in dramaseries Ik val niet, ik dans en ANNE+. En in de films De droom van de jeugd, Quicksand en Oh Baby.