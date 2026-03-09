Nieuwe foto’s Epstein-files: ex-prins Andrew ‘met vrouw op schoot’

Tekst: Denise Delgado

De Amerikaanse justitie (DoJ) heeft nieuwe foto’s gepubliceerd uit de zogeheten Epstein-bestanden. Op één van de beelden is een man te zien die volgens Britse media sterk lijkt op Andrew Mountbatten-Windsor. De man zit op de foto met zijn armen om een jonge, blonde vrouw heen, die op zijn schoot lijkt te zitten.

Volgens The Telegraph is er ook een tweede foto opgedoken waarop dezelfde man te zien zou zijn, dit keer met een andere jonge vrouw achter hem, met haar armen om zijn nek. Ook in dat beeld zijn de gezichten van de vrouwen geblurd of weggehaald. De foto’s zijn klein en van lage resolutie, en zouden zijn genomen in de eetkamer van Jeffrey Epstein in New York. Epstein, die in 2019 overleed, was veroordeeld voor zedendelicten.

De beelden maken deel uit van een grote batch foto’s die door de DoJ is vrijgegeven onder de zogeheten Epstein Files Transparency Act. Andrew is er eerder mee in verband gebracht dat hij in december 2010 een week in Epsteins woning in Manhattan verbleef. Bekijk de beelden hier.

In een interview in 2019 verklaarde Andrew dat hij die reis maakte om Epstein persoonlijk gedag te zeggen, omdat hij zichzelf ’te eervol’ vond om dat niet te doen. Documenten en correspondentie die nu ook zijn vrijgegeven, schetsen echter het beeld dat de twee tijdens die reis sociaal contact hadden en daarna contact hielden.

De publicatie van de foto’s komt bovenop eerdere berichtgeving over e-mails waarin Epstein Andrew zou introduceren aan jonge vrouwen. Zo zou Epstein in 2010 hebben aangeboden een 26-jarige Russische vrouw aan hem voor te stellen, en zou later in een mail zijn gesuggereerd dat een ontmoeting daadwerkelijk plaatsvond. In andere correspondentie zou Epstein ook hebben gesproken over het meenemen van meerdere vrouwen naar een diner, waaronder iemand die hij omschreef als ‘Roemeens, heel schattig’.

Andrew’s reputatie raakte eerder al zwaar beschadigd door de beschuldiging van Virginia Giuffre dat hij haar seksueel misbruikte toen zij 17 was, een aantijging die Andrew altijd heeft ontkend.

Arrestatie

Britse media schrijven bovendien dat Andrew na een recente grote documentenrelease opnieuw onderwerp is van onderzoek: hij werd in februari aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. De politie onderzoekt daarbij onder meer de verdenking dat hij tijdens zijn periode als Britse handelsgezant gevoelige informatie zou hebben gedeeld met Epstein. Andrew heeft altijd ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbaar handelen.

BEELD: ANP

Bron: The Telegraph