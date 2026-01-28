Ex-prins Andrew gespot in regimentskleding, ondanks verlies titels

Tekst: Denise Delgado

Andrew Mountbatten-Windsor (65) is in het openbaar gezien met een trui van de Grenadier Guards, een van de oudste regimenten van het Britse leger. Opvallend, omdat zijn militaire titels in 2022 zijn ingetrokken. Britse media, waaronder ‘The Telegraph’, publiceerden de foto.

Andrew verloor zijn kolonelstitel bij de Guards na ophef rond zijn omgang met Jeffrey Epstein. Sindsdien mag de voormalige prins regimentskleding officieel niet meer dragen. Toch dook hij nu op in de kenmerkende sweater.

Verlies van titels

In januari 2022 ontnam koningin Elizabeth haar tweede zoon al zijn militaire titels. Vorig jaar besloot koning Charles bovendien dat ook overige titels zouden verdwijnen. Die maatregelen volgden op de aanhoudende controverse; Andrew ontkent iedere betrokkenheid bij misdrijven van Epstein.

Verhuisdossier

Naast het titeldebat loopt het woondossier. Andrew moet Royal Lodge verlaten en verhuizen naar het landgoed Sandringham in Norfolk. Daarmee wordt een volgende stap gezet in het terugschroeven van zijn publieke rol.

Familiebanden onder druk

Rond de familieverhoudingen doen meerdere berichten de ronde. Britse pers schrijft dat de band met dochter Eugenie bekoeld is; feiten daarover zijn niet officieel bevestigd.

BEELD: GETTY IMAGES

Bron: The Telegraph