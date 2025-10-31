Prins Andrew verliest nu ook titel van prins én huis: ‘Vernederend’

Tekst: Denise Delgado

De rust binnen het Britse hof is opnieuw ver te zoeken. Koning Charles (76) heeft besloten harde maatregelen te nemen tegen zijn broer: prins Andrew (65) verliest zijn titel én zijn woning in Windsor. Een stap die volgens Britse media ‘vernederend’ is voor de in opspraak geraakte royal.

Prins William staat achter beslissing

Volgens The Guardian zou ook prins William volledig achter deze beslissing staan. Charles heeft officieel het proces in gang gezet om Andrew al zijn resterende titels af te nemen. Voortaan zal hij door het leven gaan als Andrew Mountbatten-Windsor.

De toon van de verklaring uit Buckingham Palace laat weinig ruimte voor interpretatie. Er wordt gesproken over ‘noodzakelijke maatregelen’, ondanks het feit dat Andrew de beschuldigingen van seksueel misbruik blijft ontkennen. ‘Onze gedachten nadrukkelijke medeleven uit zijn gegaan en uit zullen blijven gaan naar de slachtoffers en overlevers van alle soorten misbruik’, klinkt het vanuit het paleis. Een duidelijke verwijzing naar Andrews omstreden verleden.

Dochters behouden hun titels

Volgens BBC News is de beslissing ‘vernederend’ voor Andrew. De prins zou zich niet tegen de maatregelen hebben verzet, maar de boodschap kwam hard aan. Ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson moet vertrekken uit de Royal Lodge. Hun dochters, prinsessen Beatrice en Eugenie, mogen hun titels wél behouden.

Eugenie En Beatrice

Schandalen

De hertog van York – zoals hij tot voor kort heette – wordt al jaren achtervolgd door schandalen. Andrew deed eerder deze maand afstand van zijn overige koninklijke titels, waaronder die van hertog van York, nadat er opnieuw vragen werden gesteld over zijn privéleven.

Zijn vriendschap met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en de aanklacht van Virginia Giuffre wierpen een blijvende schaduw over zijn reputatie. In een postuum verschenen memoires, die eveneens deze maand werd gepubliceerd, herhaalde Virginia haar beschuldigingen dat ze als tiener drie keer seks heeft gehad met prins Andrew. Hoewel hij alles ontkent, trof hij voor de dood van Virginia een schikking buiten de rechtbank.

Als reactie op de recente ontwikkelingen liet de familie van Virginia weten dat zij ‘met haar waarheid en buitengewone moed een Britse prins ten val heeft gebracht’. Virginia maakte eerder dit jaar een einde aan haar leven.

Formeel proces

In een verklaring liet het paleis weten dat de koning ‘vandaag een formeel proces heeft gestart om de aanspreektitel, titels en onderscheidingen van prins Andrew in te trekken.’

Buckingham Palace lijkt er klaar mee: na jaren van stille schaamte kiest koning Charles voor een harde, symbolische breuk.

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online