Koning Charles door boze demonstrant nageroepen over prins Andrew en Epstein

Tekst: Denise Delgado

Koning Charles (76) kreeg maandag te maken met een boze demonstrant die hem vragen toeriep over de omstreden vriendschap van zijn broer, prins Andrew (65), met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan de kathedraal van Lichfield in Staffordshire.

De man vroeg koning Charles luidkeels hoe lang hij al wist van Andrew’s connectie met Epstein en beschuldigde hem ervan de politie te hebben gevraagd om zijn broer te beschermen. “Heeft u de politie gevraagd om Andrew te dekken?” riep de demonstrant.

Three cheers for the king

De uitbarsting stuitte op hoorbare verontwaardiging onder het toegestroomde publiek. Eén vrouw beet hem toe: “Hou je mond!” terwijl anderen juist begonnen te juichen en “Three cheers for the King!” riepen. De koning zelf reageerde niet op de vragen en bleef kalm handen schudden met wachtende fans, van wie sommigen zelfs vroegen om een knuffel.

Andrew opnieuw onder vuur

De rel rond prins Andrew laait opnieuw op nu in de postuum verschenen memoires van Virginia Giuffre opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik worden geuit. Volgens BBC schrijft Giuffre dat ze drie keer seks zou hebben gehad met de prins, onder meer in aanwezigheid van Epstein en andere jonge meisjes.

Andrew heeft altijd elke vorm van wangedrag ontkend. In 2022 trof hij een financiële schikking met Giuffre, maar hij benadrukte dat hij zich geen enkel contact met haar herinnert. In een spraakmakend BBC Newsnight-interview in 2019 zei hij dat hij haar ‘helemaal niet kende’ en dat er ‘nooit iets tussen hen is gebeurd’.

Discussie over zijn luxe leven

Ondertussen groeit in Groot-Brittannië de kritiek op Andrew’s woon- en financiële situatie. Hij woont nog altijd in zijn riante woning Royal Lodge bij Windsor, waar hij volgens recente onthullingen slechts een symbolische jaarlijkse huur zou betalen.

Hoewel hij destijds een fors bedrag investeerde in renovaties, roepen politici nu op om zijn huurcontract en koninklijke privileges opnieuw te bekijken. De Liberal Democrats vinden zelfs dat Andrew zich moet verantwoorden tegenover het parlement.

Toch heeft de regering vorige week besloten geen debat te voeren over zijn titels of woonregeling, ondanks de toenemende druk. Buckingham Palace heeft niet gereageerd op vragen of Andrew mogelijk zal verhuizen of waar hij dan heen zou gaan.

BEELD: GETTY IMAGES/BBC

Via: Royalty-Online