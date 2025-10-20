‘Prins William wil prins Andrew niet bij zijn kroning’

Prins William Of Wales And The Crown Prince Of Jordan Visit Raf Benson

Denise Delgado

Volgens ‘The Times’ is prins William (43) klaar met de aanwezigheid van zijn omstreden oom prins Andrew (65). Waar koning Charles zijn broer tot nu toe nog bij enkele familiegelegenheden toelaat, wil William daar naar verluidt een einde aan maken zodra hij zelf de troon bestijgt.

Andrew was de favoriete zoon van de overleden koningin Elizabeth. Koning Charles daarentegen vindt dat de schandalen rond hem het werk van de rest van de koninklijke familie overschaduwen. Prins William zou daar nóg strenger mee omgaan en naar verluidt ‘nog meedogenlozer’ zijn tegenover zijn oom.

Geen plaats voor Andrew bij toekomstige kroning

De krant schrijft dat William van plan is om prins Andrew volledig te weren van het koninklijke toneel, zowel publiek als privé. Dat zou betekenen dat Andrew niet welkom zal zijn bij officiële familie-evenementen, noch bij Williams toekomstige kroning.

Hoewel de hertog van York sinds het verlies van zijn officiële titels geen koninklijke taken meer uitvoert, was hij de afgelopen jaren wel te zien bij verschillende familiebijeenkomsten. Zo was hij aanwezig tijdens de kerstvieringen in Sandringham (2022 en 2023), de paasdienst in Windsor en recent nog bij de uitvaart van de hertogin van Kent.

‘Een bedreiging voor de monarchie’

Volgens The Times zou William zijn oom beschouwen als ‘een bedreiging’ voor de reputatie van de monarchie. De prins zou het risico te groot vinden dat de aanwezigheid van Andrew het imago van het koningshuis verder schaadt.

Ook exit voor Sarah Ferguson

Ook Sarah Ferguson, de ex-vrouw van Andrew, zou volgens de bronnen van de krant niet meer welkom bij koninklijke evenementen. In een interview uit maart 2011 noemde Sarah het ‘een verschrikkelijke fout in beoordelingsvermogen’ dat ze destijds 15.000 pond van Jeffrey Epstein had aangenomen om schulden af te lossen. “Ik verafschuw pedofilie,” voegde ze er destijds aan toe. Toch kwam vorige maand aan het licht dat ze later een e-mail aan Epstein had gestuurd waarin ze haar excuses aanbood voor haar publieke kritiek en hem omschreef als haar ‘standvastige, gulle en voortreffelijke vriend’.

Een nieuwe generatie, een nieuwe koers

Prins William liet eerder dit jaar in een gesprek met acteur Eugene Levy voor het Apple TV-programma The Reluctant Traveller doorschemeren dat hij grote veranderingen wil doorvoeren binnen de monarchie wanneer hij koning wordt. “Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat verandering op zijn agenda staat,” zei William. “Verandering ten goede. Ik ben er niet bang voor, het is juist het spannende deel: het idee dat ik verschil kan maken. Niet radicaal, maar daar waar het nodig is.”

Met deze uitspraak lijkt William duidelijk te maken dat hij een modernere en meer afgebakende monarchie voor ogen heeft , één waarin geen ruimte meer is voor leden die de reputatie van de kroon kunnen schaden.

Symbolische breuk met het verleden

De mogelijke beslissing om zijn oom buiten te sluiten zou niet alleen zakelijk, maar ook symbolisch zijn: een duidelijke scheidslijn tussen de generatie van zijn vader en zijn eigen toekomstige koningschap.

Of koning Charles instemt met die koers, is nog niet bekend. Dat William zijn stempel wil drukken op de toekomst van de monarchie, lijkt inmiddels onmiskenbaar.

