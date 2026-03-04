Wat is er na Winter Vol Liefde gebeurd tussen Elsje en Gilbert?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aan het eind van Winter Vol Liefde leken Elsje en Gilbert het bewijs dat geduld wordt beloond. In de reünie-aflevering blijkt alleen dat hun verliefde start niet is uitgelopen op een blijvend happy end.

In de slotfase van Winter Vol Liefde hielden ze hun gevoelens, zover dat ging, nog tegen tot de laatste concurrent vertrokken was, maar in de laatste aflevering lieten ze eindelijk zien hoe gek ze op elkaar waren. De vraag is vooral: wat is daar nu nog van over?

Reünie zonder Gilbert

Omdat Gilbert door privé-omstandigheden niet bij de reünie kan zijn, moet Elsje zelf vertellen hoe het ervoor staat: ze zijn niet meer samen. Na de opnames waren ze nog een paar dagen samen, waarna ze naar Nederland gingen (Elsje moest daar toevallig ook zijn). Gilbert kwam daarna nog een keer langs, maar toen merkte Elsje wel dat hij sneller ging dan zij.

Eerst nog een echte kans

Toen Gilbert terug naar Nederland moest vanwege omstandigheden, wilde Elsje het juist een echte kans geven omdat hij zo lief en betrokken was. Ze hadden toen, zoals Elsje het zegt, ‘echt een hele leuke tijd’ samen. Er verschijnen selfies in beeld en presentatrice Leonie ter Braak benoemt dat ze een happy couple ziet.

De breuk door leugens

Eind juli zagen ze elkaar weer en eind augustus zou Gilbert langskomen, maar twee dagen vóór die afspraak belde hij met een bekentenis: hij was niet eerlijk geweest en had gelogen over dingen. ‘Hij had een heel ander beeld van zichzelf neergezet dan hij was’, vertelt Elsje, waarna ze de relatie meteen beëindigde omdat vertrouwen voor haar het fundament is. In een video blikt Gilbert terug op een ‘supermooi avontuur’ en een ‘te gekke tijd’ met Elsje, maar hij erkent dat hij een keuze maakte die haar vertrouwen heeft geschaad. ‘Ik moet verder’, besluit hij, al zal hij Elsje altijd in zijn hart houden. Een andere vrouw was niet de reden, zegt Elsje: hij loog over zijn werk en het plaatje om zichzelf heen, ‘Dat bleek een zeepbel te zijn’, en ze bevestigt dat het best even schakelen was.

