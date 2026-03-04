Hoe gaat het met Monique en Peter van Winter vol Liefde?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Monique en Peter waren aan het eind van Winter Vol Liefde nog samen. In de reünie-aflevering wordt duidelijk hoe het daarna verderging.

Monique en Peter hielden contact na Winter Vol Liefde en zagen elkaar ook nog terug. Maar wat er precies tussen hen groeide, kreeg uiteindelijk een helder antwoord.

Peter vertelt dat ze niet verliefd zijn, maar wel regelmatig contact hebben. Monique is ook een aantal keer naar Nederland gekomen. Peter ervaart ‘een warme vriendschap’, maar merkte dat de verliefdheid uitbleef. Ook Monique sluit zich erbij aan dat er geen romantisch toekomstbeeld was. Ze mist haar ideaal van een globetrotter die haar op sleeptouw neemt in Peter. Dat komt vooral omdat Peter niet graag vliegt omdat hij bij wil dragen aan het milieu, vult hij aan.

Vriendschap met Wim na Winter Vol Liefde

Er is ook leuk nieuws: Monique en Wim zijn nog wel samen naar de tribute band van Pink Floyd gegaan. Ook tussen hen is een vriendschap ontstaan.

Foto: Thirza Wijnja