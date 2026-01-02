Gerard Joling Presenteert Album Dit Ben Ik

Dries Roelvink (67) gaat AOW doneren

Tekst: Dunya Diercks

02/01/2026

Dries Roelvink werd op 1 januari 67 jaar en dat betekent dat hij officieel AOW krijgt. Maar het gaat zo goed met de Roelvinkjes dat hij al een tijd geleden besloot: als ik AOW krijg, ga ik dat schenken aan een goed doel.

‘Dat had ik me eigenlijk jaren geleden al voorgenomen’, legt de zanger uit aan De Telegraaf. ‘En ik hoor het van meer mensen die het goed voor elkaar hebben, dat ze dat maandelijkse bedrag eigenlijk wel aan een goed doel zouden willen geven. En nu is het zover: Dries gaat trekken van Drees.’

Succesvolle balletjes

Want met de zaken van Dries gaat het nu beter dan ooit. ‘Ik heb meer succes op mijn 67e dan toen ik 47 was. Ik heb m’n optredens en mag mezelf nog steeds de meest geboekte artiest van Nederland noemen. Daarnaast hebben we onze soap, en als klap op de vuurpijl zijn ook de gehaktballen in de supermarkt een groot succes. Dat is niet normaal. De winkel kwam laatst met de laatste cijfers: we zitten bijna op de 9 miljoen verkochte gehaktballetjes met mijn naam erop.’

Goeie bestemming

Welk goed doel vanaf nu elke maand kan rekenen op Dries’ AOW, is nog de vraag. Eén ding staat wel als een paal boven water: ‘Een goed doel waar niet een of andere directeur meer dan een ton per jaar opstrijkt. Ik zal er deze week een beslissing over nemen. Iets met kinderen of dieren. Het Leger des Heils lijkt me ook wel wat. Het moet een goeie bestemming krijgen.’

