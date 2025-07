Kritiek doet Dries Roelvink niets, behalve toen Jack Spijkerman hem dood wilde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dries Roelvink ligt niet wakker van kritiek. Dat blijkt uit zijn reactie in Shownieuws op uitspraken van Lale Gül over De Roelvinkjes. Zij sprak zich daarover uit bij De Oranjezomer. Toch was er één moment waarop hij wel geraakt werd: toen Jack Spijkerman zijn naam gebruikte in een grove ‘grap’.

Opmerkingen over zijn tanden of de relevantie van zijn familie doen hem niets. Maar de woorden van Jack Spijkerman gingen voor Dries Roelvink veel te ver.

Jack ging te ver

Toen Dries ooit optrad bij Tour Du Jour, zei Jack Spijkerman: ‘Daar heb je die Dries weer zeg, waarom laten jullie die man niet doodschieten? Dan ben je ervan af.’ Dat liet Dries niet zomaar voorbijgaan. Hij belde Jack op en zei: ‘De eerste de beste keer dat ik je tegenkom, ben je van mij.’ Jack reageerde verrast: ‘Ben je er echt boos om? Dat was toch een grap.’ Later zijn ze elkaar nog weleens tegengekomen, maar Dries heeft het laten gaan.

De Roelvinkjes weer op tv

Het is de enige keer die Dries kan herinneren dat hij ruzie had met een criticus. Negatieve opmerkingen over De Roelvinkjes, zoals van Lale, doen hem niets. Hij is vooral enthousiast over de serie: in het nieuwe seizoen van De Roelvinkjes steelt volgens Dries vooral Marijn Kuipers, de vriendin van Dave, de show. Zij ontmoette onlangs Dean, het zoontje van Dave met zijn ex Jazzlyn. Dat ging goed.

Tekst gaat door onder post.

Eén familie

Dries vertelt dat ook zijn ex en huidige vrouw inmiddels goed met elkaar overweg kunnen. Volgens hem is het dus ‘echt één familie geworden’. Wat anderen daar ook van vinden, hij trekt zich er weinig van aan. Bekijk het gesprek hier:

FOTO: ANP