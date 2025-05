Dries Roelvink is geen opa voor kleine kindjes

Tekst: Sabine Krouwels

Met autootjes spelen, puzzelen, hutten bouwen, aan Dries Roelvink is het niet besteed. Hij is niet zo’n opa voor kleine kindjes, zoals hij dat vroeger ook niet als vader was toen zijn kinderen waren. “Dat zit niet in me,” vertelt hij deze week in Weekend.

Dries Roelvink is als opa niet veel anders dan hoe hij vroeger met zijn kinderen omging. “Ik was geen vader die met de jongens op de grond met autootjes ging spelen of puzzelen. Eigenlijk ben ik ook zo als opa. Mijn vrouw Honoria gaat hutten met Dean bouwen en met autootjes spelen, ik doe dat niet. Zo’n opa ben ik niet. Dat zit niet in me.”

Gepiel

Door deze houding komt het geregeld voor dat Dean zodra hij Dries ziet meteen om Honoria vraagt. Vindt Dries dat jammer? “Nee hoor. Ik weet niet beter. Vroeger met mijn zoons en daarvoor met mijn dochter ging het ook zo. Ik ben heus wel een lieve vader en een lieve opa, maar dat gepiel en die spelletjes zijn niets voor mij.”

Lees het hele interview met Dries Roelvink, waarin hij onder meer vertelt over zijn dispuut met Koninklijk Theater Carré en zijn favoriete plek in Amsterdam, in Weekend nummer 20.