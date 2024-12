Hier heeft Dries Roelvink geen spijt van

Dries Roelvink heeft na jaren van twijfel toch geen spijt meer van de markante ANWB-reclame met een gele zwembroek die hij in 2007 maakte. Dat vertelt de 65-jarige chansonnier in de nieuwe aflevering van de podcast RealTalk van FunX-dj Fernando Halman. Roelvink verscheen in de reclame met ontbloot bovenlijf en een gele speedo aan.

“Achteraf heeft die zwembroek mij meer roem opgeleverd dan schade”, zegt Roelvink in het twee uur durende gesprek dat Halman donderdag online zette. Na de zwembroekcommercial was er een periode dat Roelvink minder serieus werd genomen. “Maar dat kwam door twee dingen: de zwembroek én de film I Love Dries waarin ik had gespeeld”, zegt hij nu. In de komedie wordt de zanger ontvoerd door twee fans die zijn zaad willen gebruiken voor een baby. “Door die twee dingen werd ik als zanger minder serieus genomen. Wat ik ook uitbracht, het werd amper aangeraakt. Gelukkig had ik mijn optredens nog. Maar ik was niet meer welkom in radioprogramma’s of serieuze muziekprogramma’s.”

De zanger besloot destijds in de reclame mee te spelen, omdat hij zich “niet schaamde voor mijn body. En de ANWB paste wel bij mij, ik was elke dag onderweg.” Maar sindsdien kan Roelvink niet meer over het strand lopen zonder dat hij wordt nageroepen. “Ik maak vaak strandwandelingen”, vertelt hij. “En dan weet ik dat als ik in een zwarte zwembroek door de branding loop, dat mensen dan roepen: ‘Dries, je hebt de verkeerde kleur zwembroek aan!’ Daar word ik soms wel eens moe van.”

Een kantelpunt in zijn gevoel over de reclame was het optreden met de Toppers in 2024, toen Roelvink in de ArenA verscheen met een gele glitterzwembroek aan. Hij wilde het in eerste instantie niet doen. “Maar René Froger zei: als jij met een lift op het podium komt, met die glitterzwembroek, dan ontploft het stadion”, herinnert Roelvink zich. En zo geschiedde. “Zelfs mijn zoons zeiden achteraf: wat was dit briljant. Maar heel goed dat je ons dit niet van tevoren had verteld, want dan hadden we het uit je hoofd gepraat.”

