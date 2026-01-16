Denise van der Laan zocht hulp bij mediapsycholoog na De Hanslers-storm

Tekst: Denise Delgado

Denise van der Laan zocht hulp bij een mediapsycholoog om de nasleep van ‘De Hanslers: van de Piste naar de Playa’ te doorstaan. De realityster, bekend van ‘Winter Vol Liefde’, vertelt op Instagram hoe begeleiding haar door de zwaarste weken hielp.

Het programma mag dan afgelopen zijn, de impact echoot door. Een volger vroeg hoe ze ondanks alles blijft stralen. Denise: ‘Het heeft me niet kleiner gemaakt, maar juist sterker. Misschien is dat wat je ziet. Niet blijven hangen, maar doorgaan. Dat is pas groei.’ Tegelijk beschrijft ze de breuk met Mike, publieke reacties en het terugzien van alles op tv en social media als een emotionele achtbaan.

Begeleiding achter de schermen

‘Ik heb begeleiding gehad van een mediapsycholoog om alles wat loskwam een plek te geven en sterker door te gaan.’ Die steun was intensief: ‘Ik kon haar in die periode dag en nacht bellen, dat was zo’n geruststelling.’ Samen keken ze de eerste afleveringen vooruit, zodat Denise wist ‘wat eraan zat te komen’. ‘Dat vond ik superfijn. Ook om het niet tegelijk met heel Nederland te gaan kijken.’

Instagram: @denisevdlaanx

Minder vrolijk

De laatste delen kwamen hard binnen. ‘De laatste twee afleveringen waren wel schrikken; ik denk ook niet dat Nederland dit had verwacht. Maar ik ben wel mezelf gebleven en er is niks geknipt. Je ziet dat ik enthousiast ben, al zie je ook dat m’n vrolijkheid langzaam minder wordt.’

Nieuwe start

De liefde staat nu niet voorop. ‘Ik sluit het niet uit, maar ik laat het vooral rustig ontstaan. Deze periode was een enorme rollercoaster, dus eerst even tijd voor mezelf en dan komt hij vanzelf.’ Intussen werkt Denise aan een nieuwe start. ‘Mijn spullen staan al een tijd in een opslagloods sinds ik mijn huis had opgezegd vorig jaar. Binnenkort neem ik jullie mee in mijn nieuwe leven en hoe ik het allemaal ga opstarten.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @DENISEVDLAANX