Johan Derksen ziet kijkcijferwaarde bij Monique en richt pijlen op Denise

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de podcast Groeten Uit Grolloo bespreekt Johan Derksen de commotie rond De Hanslers, ontstaan door de ruzie tussen Monique Hansler en Denise. De analist prijst vooral de commerciële waarde van Monique, terwijl zijn kritiek zich hoofdzakelijk richt op Denise. Ook Mike en diens vader krijgen een harde beoordeling.

Eerst benoemt Johan Derksen het beeld van Monique als meest gehate vrouw van Nederland door De Hanslers. Toch plaatst hij een kanttekening. Daarna legt hij uit waarom Denise volgens hem net zo fout is.

Lees ook: Monique Hansler met stevige onthulling: Denise werkte niet bij ons – Talpa betaalde

Monique als motor achter de kijkcijfers

Johan plaatst Monique neer als iemand die discussie oproept én publiek trekt. Hij zegt: ‘Ik denk dat Talpa heel blij is met haar.’ Daarbij wijst de analist op het kijkgedrag: ‘We kunnen allemaal wel de vloer met haar aanvegen, maar we kijken wel allemaal. Ergeren is ook een soort entertainment.’

Tekst gaat verder onder podcast.

Focus van de kritiek: Denise

De verbazing en kritiek van Johan richten zich op Denise, die volgens hem telkens hetzelfde verhaal blijft herhalen. Over haar zegt hij: ‘Die blonde juffrouw die nu werkelijk dat huilverhaal overal ophangt en die vindt zich geweldig interessant om dat steeds te vertellen.’ Zijn conclusie is onverbiddelijk: ‘Ik word doodmoe van dat mens en ik kan eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen dan dat ze minstens zo irritant is als Monique.’

Media-exploitatie volgens Johan Derksen

Volgens Johan moet Denise beseffen dat programma’s haar inzetten omdat ze ‘wanhopig op zoek zijn naar relletjes’. Wat Denise in Mike zag, begrijpt Johan niet. Zijn oordeel is scherp: ‘Dat is een Hansworst eerste klas en die vader is helemaal een lul de behanger.’

Lees ook: Monique Hansler over uitspraken Denise en Antine: ‘Kletspraat’

FOTO: ANP