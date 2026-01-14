Monique Hansler over uitspraken Denise en Antine: ‘Kletspraat’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Monique Hansler reageerde in Shownieuws ontsteld op uitspraken van Antine en Denise. Ze weerspreekt dat ze wispelturig zou zijn geweest, ontkent dat er met vazen is gegooid en noemt geruchten over Mike en Veerle ‘kletspraat’.

In de studio vertelde Evert Santegoeds dat het door Antine geschetste beeld óók in de serie naar voren komt, ondanks Moniques ontkenning. Monique erkent één misstap: Denise en haar moeder ontvangen voor een wijntje terwijl Antine in Nederland was.

Tekst gaat verder onder video.

Van beste vriendin naar boze schoonmoeder

Antine zei, zo herhaalt Evert, dat Monique de ene dag haar beste vriendin was en de andere dag de boze schoonmoeder. Monique bestrijdt dat en wijst op de dynamiek tijdens de opnames: ‘Ik heb het hartstikke leuk met ze gehad en het is makkelijk gezegd dit’. Volgens haar spraken de vrouwen bij haar thuis juist waarderend: ‘Toen ze bij mij waren was alles vol lof, gezellig en leuk.’ Dat ze nu ‘al die rottigheid’ over zich heen krijgt, vindt ze ‘schandalig’.

Lees ook: Monique Hansler met stevige onthulling: Denise werkte niet bij ons – Talpa betaalde

Wijn met Denise tijdens Antines verblijf

Monique geeft toe dat ze Denise en haar moeder niet had moeten verwelkomen met een drankje terwijl Antine in Nederland was. ‘Achteraf ga ik ook nadenken, dan denk ik: ja, Mo, dat had je ook niet moeten doen dat is ook niet leuk voor haar geweest’, zegt ze. Antine nuanceert dat ze Monique niet als slecht mens ziet en herinnert zich ook fijne momenten: ‘Dat is ook wat ik zeg: de ene dag is het superleuk maar dat kan ook echt helemaal omslaan en daar had ik wel echt heel veel moeite mee.’

Tekst gaat verder onder video.

Vaas, nieuwe relatie en montagekeuzes

Het verhaal dat Monique tijdens een ruzie een vaas naar Antine gooide, wijst de moeder resoluut van de hand: ‘Schei toch uit joh, nee tuurlijk niet. Hoe komt ze daarbij? Heeft zij dat zelf gezegd? Zulke dingen doe ik niet. Echt niet. En dat zweer ik op mijn hondjes.’ Ook dat Mike en Veerle al contact hadden terwijl hij nog met Denise was, klopt volgens haar niet: ‘Dat is kletspraat’. Terugkijkend op de laatste aflevering van De Hanslers vond Monique het pijnlijk dat ze met z’n drieën tegenover Denise stonden. Liever had ze Mike en Denise dat gesprek samen zien voeren, maar volgens haar zette de productie het zo neer. ‘Zo zijn er wel meer dingetjes uitgezonden waarvan ik had gezegd: liever niet.’

FOTO: TALPA/WESSEL DE GROOT FOTOGRAFIE