Hillary Clinton nog altijd boos over verkiezingsverlies tegen Trump

Tekst: Evelien Berkemeijer

Hillary Clinton blikt in de nieuwe Netflix-documentaireserie The American Experiment terug op haar verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken won destijds de populaire stemming, maar verloor via het kiescollege van Donald Trump.

The American Experiment verschijnt op 24 juni op Netflix. De vijfdelige documentaireserie onderzoekt de geschiedenis en structuur van Amerika vanaf de oprichting. In de serie komen onder anderen Hillary Clinton, Kamala Harris, Mike Pence, Ted Cruz, Al Gore en Nancy Pelosi aan het woord.

Clinton kritisch op verkiezingsuitslag

Hillary Clinton is nog altijd erg ontevreden over de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2016. Ondanks dat ze de populaire stemmen met bijna drie miljoen stemmen won, verloor ze het presidentschap doordat Trump via het kiescollege won. In The American Experiment zegt Clinton: ‘Ik vind het kiescollege persoonlijk een gruwel’, en voegt ze daaraan toe: ‘om voor de hand liggende redenen.’

Regisseur vroeg naar pijnlijk moment

Regisseur Brian Knappenberger vertelt dat hij wist dat hij Clinton zou vragen naar een van de pijnlijkste momenten in haar leven. ‘Ze heeft zelden openhartig gesproken over die verkiezingsavond en we zijn erg blij dat ze er voor de serie over heeft gepraat. Ze heeft een uniek perspectief als een van slechts vijf mensen in de Amerikaanse geschiedenis die het presidentschap verloor nadat ze de meeste stemmen van het volk had gewonnen. De verkiezingen van 2016 vallen ook op omdat Hillary Clinton Donald Trump met zo’n grote marge versloeg in de populaire stemming.’

Kiescollege blijft omstreden

Volgens een peiling van Pew Research zou 63% van de Amerikanen de presidentsverkiezingen liever zien beslist worden door de populaire stemming, en niet door het kiescollege. Dat kiescollege is een groep kiesmannen die de president en vicepresident kiezen. Het aantal kiesmannen per staat is gelijk aan de grootte van de congresdelegatie: het aantal senatoren plus het aantal leden van het Huis van Afgevaardigden van de staat. Daardoor hebben inwoners van minder dichtbevolkte staten een onevenredig grote invloed op de presidentsverkiezingen.

Democratie onder druk

Afgevaardigde Zoe Lofgren stelt in de documentaireserie dat het systeem al vanaf het begin problematisch was. ‘De grondleggers zelf waren niet bepaald enthousiast over het kiescollege. Het was van meet af aan gebrekkig’, zegt de afgevaardigde. ‘We hebben een probleem waarbij een minderheid van de bevolking, vanwege de structuur van het kiescollege – in sommige gevallen tegen de wil van de meerderheid in – de meerderheid regeert.’ The American Experiment wordt geproduceerd door Tom Hanks en dient volgens Knappenberger vooral als historische les over de scheuren in de Amerikaanse grondbeginselen en hoe robuust en tegelijkertijd fragiel de Amerikaanse democratie is.

Odilia voelde zich ooit als Clinton in Oh Oh Den Haag: