‘Dictatuur van monsters’: Richard Gere haalt uit naar ‘maniak’ Trump

Tekst: Evelien Berkemeijer

Richard Gere heeft dinsdag hard uitgehaald naar Donald Trump tijdens een prijsuitreiking in Oslo. De Hollywoodacteur noemde de Amerikaanse president een ‘maniak’ en waarschuwde voor wat hij omschreef als een ‘dictatuur van de monsters’.

De 76-jarige ster, onder andere bekend van Pretty Woman, sprak tijdens de uitreiking van de Václav Havel Internationale Prijs voor Creatief Verzet. Daar zei Richard Gere dat de Verenigde Staten volgens hem in korte tijd drastisch zijn veranderd.

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Donker moment

‘We leven in het donkerste moment dat ik ooit op deze planeet heb meegemaakt,’ zei Richard tegen het publiek. Hij vroeg zich hardop af: ‘Wie had ooit gedacht dat Amerika zo zou kunnen veranderen? Wie had ooit gedacht dat een maniak als deze president van de Verenigde Staten zou worden?’ Volgens Richard heeft de president al op zijn eerste dag veel schade aangericht. ‘Op zijn eerste dag heeft deze man bijna alles wat goed was aan de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk afgebroken.’ De acteur had Donald Trump eerder al een ‘pestkop’ genoemd.

Te weinig gedaan

Tijdens het Oslo Freedom Forum reikte Richard prijzen uit aan de gevangengenomen Chinese kunstenaar Gao Zhen en de Myanmarese anti-junta-dissident Sai. Daarbij gaf hij toe dat hij naar eigen zeggen te weinig had gedaan tegen de terugkeer van de president naar het Witte Huis. ‘Hoe is dit mogelijk? Omdat we sliepen. Het kon ons niet schelen. We hebben niet gestemd. We hebben niet echt geluisterd,’ zei hij.

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Waarschuwing na bezoek aan Dachau

Richard vertelde ook dat hij onlangs het voormalige nazi-concentratiekamp Dachau had bezocht. ‘We moeten de signalen zien, deze dictatuur van de monsters, hoe snel het zich ontwikkelt. We moeten waakzaam zijn.’ De acteur, die Tibet steunt en boeddhist is, woont sinds 2024 in Spanje met zijn Spaanse derde vrouw Alejandra Silva.

Video over wantrouwen richting Donald Trump:

BRON: FRANCE24