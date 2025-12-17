Voormalig manager Avicii start rechtszaak tegen familie dj

Tekst: Evelien Berkemeijer

De voormalige manager van Avicii, Arash Pournouri, stapt in Zweden naar de rechtbank om zijn naam te zuiveren. Hij stelt dat hij na de dood van de dj onterecht als schuldige is weggezet en zegt geen schadevergoeding na te jagen, maar ‘een onjuist en onvolledig publiek verhaal’ te willen rechtzetten.

Arash (ook wel Ash) Pournouri richt zich volgens Noorse media op bedrijven die door de familie van Avicii worden gecontroleerd. Hij benadrukt dat het hem niet om geld gaat en dat eventuele vergoedingen naar ‘goede doelen’ zouden gaan. ‘Het is tijd voor de waarheid’, schrijft hij op Instagram.

Tekst gaat verder onder post.

Juridische stap en doel

Arash start een gerechtelijke procedure tegen meerdere vennootschappen die verbonden zijn aan Avicii en die na diens overlijden onder beheer van de familie kwamen. Dat meldt Dagens Næringsliv. De manager zegt dat hij met de stap het publieke beeld wil corrigeren. ‘Ik werd beschuldigd en publiek veroordeeld voor dingen die ik niet heb gedaan.’ Volgens hem draait de zaak niet om financieel gewin, maar om reputatieherstel.

Achtergrond: van manager tot verlies

Arash was tot 2016 de manager van Tim Bergling, die wereldwijd doorbrak als Avicii. In april 2018 werd de dj, die op vakantie was in Oman, dood aangetroffen. De familie liet daarna weten dat Tim kampte met een zware depressie. De tragische gebeurtenis leidde tot een golf aan publieke discussie over werkdruk, mentale gezondheid en de rol van de directe omgeving.

Tekst gaat verder onder post.

Omstreden portrettering

De manager stelt dat een documentaire uit 2017 en twee boeken hem ten onrechte afschilderden als een van de verantwoordelijken voor de verslechterende mentale gezondheid van Tim. Met name het beeld dat hij de dj zou hebben gepusht om te blijven optreden, noemt hij misplaatst. ‘Ik werd in het openbaar beschuldigd en veroordeeld voor dingen die ik niet heb gedaan’, aldus Arash, die via sociale media toelichtte waarom hij tot deze stap overgaat.

Erfenis van Avicii

Avicii bleef na zijn doorbraak een van de grootste namen in de dancescene. Hij scoorde een wereldhit met Wake Me Up met Aloe Blacc en werkte samen met artiesten als Madonna, Coldplay en David Guetta. De rechtszaak van de voormalig manager werpt opnieuw een licht op de nasleep van zijn overlijden en de manier waarop het verhaal over de dj en zijn entourage in de publieke arena is gevormd.

FOTO: ASTRID STAWIARZ/FILMMAGIC