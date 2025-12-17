Avicii Visits The New York City Rescue Mission

Voormalig manager Avicii start rechtszaak tegen familie dj

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/12/2025

De voormalige manager van Avicii, Arash Pournouri, stapt in Zweden naar de rechtbank om zijn naam te zuiveren. Hij stelt dat hij na de dood van de dj onterecht als schuldige is weggezet en zegt geen schadevergoeding na te jagen, maar ‘een onjuist en onvolledig publiek verhaal’ te willen rechtzetten.

Arash (ook wel Ash) Pournouri richt zich volgens Noorse media op bedrijven die door de familie van Avicii worden gecontroleerd. Hij benadrukt dat het hem niet om geld gaat en dat eventuele vergoedingen naar ‘goede doelen’ zouden gaan. ‘Het is tijd voor de waarheid’, schrijft hij op Instagram.

Tekst gaat verder onder post.

Juridische stap en doel

Arash start een gerechtelijke procedure tegen meerdere vennootschappen die verbonden zijn aan Avicii en die na diens overlijden onder beheer van de familie kwamen. Dat meldt Dagens Næringsliv. De manager zegt dat hij met de stap het publieke beeld wil corrigeren. ‘Ik werd beschuldigd en publiek veroordeeld voor dingen die ik niet heb gedaan.’ Volgens hem draait de zaak niet om financieel gewin, maar om reputatieherstel.

Achtergrond: van manager tot verlies

Arash was tot 2016 de manager van Tim Bergling, die wereldwijd doorbrak als Avicii. In april 2018 werd de dj, die op vakantie was in Oman, dood aangetroffen. De familie liet daarna weten dat Tim kampte met een zware depressie. De tragische gebeurtenis leidde tot een golf aan publieke discussie over werkdruk, mentale gezondheid en de rol van de directe omgeving.

Tekst gaat verder onder post.

Omstreden portrettering

De manager stelt dat een documentaire uit 2017 en twee boeken hem ten onrechte afschilderden als een van de verantwoordelijken voor de verslechterende mentale gezondheid van Tim. Met name het beeld dat hij de dj zou hebben gepusht om te blijven optreden, noemt hij misplaatst. ‘Ik werd in het openbaar beschuldigd en veroordeeld voor dingen die ik niet heb gedaan’, aldus Arash, die via sociale media toelichtte waarom hij tot deze stap overgaat.

Erfenis van Avicii

Avicii bleef na zijn doorbraak een van de grootste namen in de dancescene. Hij scoorde een wereldhit met Wake Me Up met Aloe Blacc en werkte samen met artiesten als Madonna, Coldplay en David Guetta. De rechtszaak van de voormalig manager werpt opnieuw een licht op de nasleep van zijn overlijden en de manier waarop het verhaal over de dj en zijn entourage in de publieke arena is gevormd.

FOTO: ASTRID STAWIARZ/FILMMAGIC

Uit andere media

Party Boekpresentatie De Tweede Helft Van Je Leven

Marion Pauw in rouw

Begin november kwam de nieuwe psychologische thriller Jij Bent Het Licht van Marion Pauw, tweemaal winnaar van de Gouden Strop, in de winkels te liggen. Aan die publicatie kleeft voor haar een diep verdrietige periode, want in oktober verloor ze haar oudste zus Lieske door een tragisch ongeval tijdens een vakantie in Israël. Lieske was…
Weekend Albert Verlinde

Albert Verlinde: ‘Rapper Boef moet niet zeuren’

Als de rechter een uitspraak doet, dan heb je je daarnaar te schikken, vindt Albert Verlinde. Daarna zeuren dat je iets oneerlijk vindt, komt in zijn vocabulaire niet voor. Dus dat rapper Boef zich beklaagde dat Marco Borsato en Jeroen Rietbergen niet veroordeeld worden, maar Ali B werd stuit hem tegen de borst, deelt Albert…
Vriendin

Saskia: ‘Mijn lichaam schreeuwt om tintelingen en liefkozingen’

Saskia (37) is de beste vriendin van makelaar Mandy. Ze is bewust single, maar geniet van haar vaste ‘scharrels’. Als freelance retailcoach reist ze het hele land door om winkelteams te trainen. Maar of ze privé net zo goed weet wat ze doet?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien