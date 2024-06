Céline Dion was bang voor spasme-aanval tijdens Grammy’s: wilde niet dat er iets ergs zou gebeuren

Céline Dion was ontzettend zenuwachtig tijdens de uitreiking van de Grammy’s in februari. Ze vond het een eer Taylor Swift de prijs te mogen uitreiken, maar was bang voor een spasme-aanval op het podium. “Ik wilde me niet wiebelig voelen”, vertelt Dion. “Krijg ik een schok als ik het publiek zie? Ik wilde niet dat er iets ergs zou gebeuren.”

In augustus 2022 kreeg de zangeres de diagnose van het stiff-personsyndroom, een neurologische aandoening die spasmes en schokken kan veroorzaken als ze overweldigd wordt. Daarom begeleidde haar zoon René-Charles haar naar het podium. “Ik was zo trots op mijn zoon die me elke twee minuten vroeg voordat ik op het podium stond: ‘Mam, gaat het?’ Ik zei: ‘Het gaat goed, het gaat echt goed'”, aldus de zangeres.

Genoten

Toen ze het podium opkwam, verwelkomde het publiek Dion met een overweldigend applaus. “Toen ik die liefde voelde, twijfelde ik er niet aan dat dit is wat ik mis en wat ik wil. Om te zien dat ik er nog steeds ben en dat de mensen me toestonden er te zijn. Ik heb van elk moment genoten,” zegt Dion.

Rigoureus behandelplan

Dion volgt een rigoureus behandelplan met als doel weer te kunnen optreden. Op 25 juni komt de documentaire I Am: Céline Dion uit, die haar gezondheid en revalidatie belicht.