Jeroen van der Boom reageert op ‘rattenstreken’ bij Toppers

Jeroen van der Boom weet niet naar welke voormalig Toppers-collega Gordon vrijdag uithaalde in zijn reallifeserie Dit Ben Ik: Gordon. Het verhaal waar Gordon het over had, kent hij niet.

“Over wie het gaat? Ik heb geen idee. Dat vragen we ons allemaal af”, zei Van der Boom zondag in het SBS6-programma De Oranjezondag. De zanger heeft afgelopen zomer nog contact met Gordon gehad, vervolgde hij. “Volgens mij zijn wij oké, dus ik kan me niet voorstellen dat dit over mij gaat.”

Gordon vertelde in de aflevering van vrijdag dat hij nooit terug wil keren bij De Toppers. “Al die bullshit die ze over me vertellen en dan moet ik met lede ogen aanzien dat degene die echt de grootste rat is, de smerigste rattenstreken heeft uitgehaald, de smerigste dingen heeft gedaan waar iedereen intuint, en dat iedereen die maar leuk vindt. Dat is heel pijnlijk. Echt pijnlijk. Want het is precies andersom.”

Beerput

De zanger, die tussen 2005 en 2011 lid was van De Toppers, noemde geen namen, maar suggereerde wel dat er ooit een beerput opengaat. “De dag komt van het oordeel en de waarheid. Die komt. Want je kan daar niet mee wegkomen in je leven.”

Van der Boom denkt dat Gordon het misschien moet laten varen. “Op een gegeven moment gaat de tijd ook voorbij, het is al zo lang geleden allemaal”, reageerde hij zondag. “Dan moet je ermee uitscheiden, er zijn veel ergere dingen.”