Emile Ratelband dwingt via rechter e-mailverbod af: ‘Hij stuurde wel dertig mails per dag’

Ondernemer Emile Ratelband heeft maandag bij de rechter in Zutphen gevraagd om een e-mailverbod voor Jan Willem de Haan van de politieke partij Partij Voor Alle Zaken (PVAZ). De 75-jarige Ratelband heeft een bericht hierover van Omroep Gelderland aan het ANP bevestigd.

De gewezen positiviteitsgoeroe werd naar eigen zeggen “helemaal gestoord” van de grote hoeveelheid e-mails die De Haan hem de afgelopen tijd stuurde. “Hij stuurde mij twintig tot dertig mails per dag”, aldus Ratelband. “Hij heeft mij een aantal jaar geleden benaderd om lijsttrekker te worden, want hij zag in mij een minister-president.”

‘Premier worden’

Maar Ratelband voelde hier naar eigen zeggen weinig voor. “Toch probeerde hij mij te overtuigen van het feit dat ik premier moest worden of minister van Economische Zaken. Ik heb hem verzocht geen berichten meer te sturen, ik werd er helemaal gestoord van.”

Virussen

In de mails beschreef De Haan ook wat er volgens hem op dit moment niet goed gaat in Nederland. Volgens Ratelband bevatten de mails ook vaak virussen. De PVAZ heeft nog nooit aan de verkiezingen meegedaan. Volgens Omroep Gelderland stelde De Haan tijdens de zitting eerst dat hij de rechter wilde wreken, maar beloofde hij uiteindelijk toch om Ratelband verder met rust te laten.

