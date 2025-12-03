Cornald Maas kan niet loslaten

Tekst: Emelie van Kaam

Loslaten, Cornald Maas vindt het maar niks. Ondanks dat hij weet dat het goed is om af en toe ook anderen dingen voor je te laten regelen. Alleen daaraan toegeven is zo makkelijk nog niet, bekent hij deze week in Weekend. “Mijn partner roept me zo nu en dan tot de orde.”

Als er één ding is waar Cornald Maas niet goed in is, is het wel loslaten. “Ik wil altijd controle uitoefenen, terwijl het beter is om af en toe te denken van: ik geef anderen de gelegenheid om dingen voor mij te regelen, in plaats van dat ik het naar mijn hand wil zetten.”

Orde

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, merkt Cornald. “Daar ben ik niet zo goed in, zowel op werk- als privévlak. Maar ik heb gelukkig wel een goede partner die mij tot de orde roept zo nu en dan.”

Mooier

Toch heeft Cornald moeten leren loslaten toen hij vorig jaar te horen kreeg dat hij een kwaadaardige vorm van chronische kanker heeft. “Ik heb dit jaar vooral ervaren dat je bij alles wat er om ons heen speelt in de boze wereld je moet concentreren op de dingen die er wél toe doen. Dan wordt het leven mooier of fijner.”

Foto: ANP