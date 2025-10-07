Cornald Maas wacht op antwoorden over Eurovisie Songfestival

Tekst: Evelien Berkemeijer

Cornald Maas ziet dat er nog veel onduidelijk blijft rondom de deelname van Israël aan het komende Eurovisie Songfestival. De commentator vertelt dat de Europese omroeporganisatie EBU tot nu toe weinig helderheid biedt over de manier waarop de besluitvorming verloopt.

Zelf is Cornald Maas niet continu bezig met het vraagstuk, maar naar positieve energie rondom het Eurovisie Songfestival kijkt hij uit.

Onzekerheid over deelname Israël

Cornald zegt dat er binnen de organisatie nog altijd veel vragen onbeantwoord blijven. ‘Ik denk dat vrij veel omroepen ook onder druk staan van de politiek,’ vertelt hij. Hij benadrukt dat het dus zeker geen uitgemaakte zaak is of Israël zonder meer mee kan doen.

Cornald Maas over politiek aspect Eurovisie Songfestival

Volgens Cornald is het politieke aspect niet nieuw, maar wel urgenter dan ooit. ‘Het is altijd al politiek geweest, maar ik denk dat je heel heldere criteria moet formuleren op grond waarvan je de politiek buitensluit,’ zegt hij. Daarmee doelt hij op de noodzaak voor de EBU om duidelijke regels te stellen over wat wel en niet acceptabel is binnen het kader van het songfestival.

Tijd voor verbinding

De commentator wijst erop dat de discussie over Israël, het Eurovisie Songfestival en de EBU al twee jaar geleden begon. Hij vindt dat de organisatie toen al had kunnen ingrijpen. Hoewel hij er niet wakker van ligt, gunt hij het songfestival volgens eigen zeggen ‘na een paar jaar nu wel weer wat positievere energie en de verbinding waarvan de EBU zegt die belangrijk te vinden’.

FOTO: ANP