Nikkie de Jager uit zich over Eurovisie Songfestival: ‘Beetje ruggengraat’

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/09/2025

Nikkie de Jager heeft gereageerd op het nieuws dat Nederland mogelijk niet deelneemt aan het Eurovisie Songfestival als Israël wel meedoet. Ze steunt de beslissing van omroep AVROTROS en vindt dat het belangrijk is om een standpunt in te nemen.

Op de vraag of ze al gevraagd is om iets te doen rondom het Eurovisie Songfestival, geeft Nikkie de Jager aan nog niet te zijn benaderd. Ze betwijfelt met een lach of dat na dit interview nog gaat gebeuren.

Nederland toont ruggengraat

Nikkie zegt tegen Shownieuws dat het vervelend is dat Nederland misschien niet meedoet, maar dat er ook een positieve kant is. ‘Het is vervelend, maar we hebben tenminste wel een beetje ruggengraat. Mag ook wel een keer,’ aldus Nikkie. Ze ziet het als een kans voor Nederland om een voorbeeld te zijn voor andere landen.

Een voorbeeld voor anderen

Nikkie hoopt dat andere landen hun keuzes ook durven maken. Tegelijkertijd maakt ze zich zorgen dat sommige landen uiteindelijk toch hun beslissing aanpassen. ‘Ik ben bang dat andere landen hun keutel zullen intrekken,’ vertelt Nikkie. Volgens haar laat dit zien hoe belangrijk het is om stevig te staan in lastige situaties.

AVROTROS over Eurovisie Songfestival

Eerder kwam AVROTROS met het nieuws naar buiten dat Nederland niet meedoet als Israël dat wel doet. De omroep schreef toen: ‘AVROTROS kan de deelname van Israël in de huidige situatie niet langer verantwoorden gezien het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza.’ Later wordt een tweede reden benoemd: ‘Er is bovendien sprake van bewezen inmenging van de Israëlische regering tijdens de afgelopen editie van het Songfestival, waarbij het evenement als politiek instrument is ingezet. Dat druist in tegen het apolitieke karakter van het Songfestival.’ De voorbereidingen lopen gewoon door, maar deelname is echt uitgesloten als Israël mee mag doen.

