Ook Nederland weigert deelname aan Songfestival als Israël blijft meedoen

Tekst: Denise Delgado

12/09/2025

Nederland zal zich terugtrekken uit het Eurovisiesongfestival zolang Israël door de organisatie wordt toegelaten. Dat heeft AVROTROS bekendgemaakt.

Voorbereidingen Songfestival gaan door

Volgens AVROTROS is de afgelopen tijd intensief gesproken met de EBU en diverse Europese omroepen over de toekomst en het karakter van het Songfestival. Een belangrijk onderwerp in die gesprekken was of Israël, gezien de huidige omstandigheden, vertegenwoordigd kan worden. “AVROTROS kan de deelname van Israël in de huidige situatie niet langer verantwoorden gezien het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza,” aldus de omroep.

Daarom heeft de omroep besloten dat ‘deelname aan het Eurovisie Songfestival 2026 niet mogelijk is zolang Israël door de EBU wordt toegelaten’. “Mocht de EBU besluiten Israël uit te sluiten, dan zijn wij er volgend jaar graag bij. Tot dat moment lopen de voorbereidingen wel gewoon door.”

Ook uit de omroep grote zorgen over de inperking van de persvrijheid: internationale, onafhankelijke verslaggevers worden bewust geweerd en veel journalisten zijn slachtoffer geworden.

Steeds meer landen twijfelen

De afgelopen maanden heeft AVROTROS intensief overleg gevoerd met de EBU. Meerdere landen uitten al bezwaren tegen deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza en het zware menselijke leed daar. Ierland kondigde als eerste een boycot aan, Spanje, Slovenië en IJsland overwegen hetzelfde.

Vrede, gelijkwaardigheid en respect

In het persbericht benadrukt AVROTROS dat het Songfestival in 1956 is opgericht om mensen te verbinden na een periode van oorlog en verdeeldheid. Muziek moet daarin centraal staan, met als kernwaarden vrede, gelijkwaardigheid en respect.

De EBU neemt uiterlijk in de winter een besluit over de deelname van Israël. Of dat moment wordt vervroegd is nog onbekend. De 70e editie van het Eurovisiesongfestival vindt plaats in Wenen, met de halve finales op 12 en 14 mei en de finale op 16 mei 2026.

