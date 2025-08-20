Eurovisiesongfestival 2026 vindt plaats in Wenen
20/08/2025
De European Broadcasting Union (EBU) maakte woensdagochtend via Instagram bekend dat de 70e editie van het Eurovisiesongfestival volgend jaar neerstrijkt in Wenen. De halve finales staan gepland voor 12 en 14 mei. De finale volgt op 16 mei 2026.
Derde keer in Oostenrijk
Het is de derde keer dat de Oostenrijkse hoofdstad gastheer is van het songfestival. Eerder gebeurde dat in 1967 en 2015, toen Conchita Wurst het jaar daarvoor de winst pakte met ‘Rise Like a Phoenix‘.
De editie van 2026 komt er dankzij de overwinning van de Oostenrijkse zanger JJ, die dit jaar met Wasted Love het publiek én de jury overtuigde.
De tekst gaat verder onder de Instagram-post.
Lees ook: Oostenrijk wint Eurovisie Songfestival
12e plaats in 2025
Dit jaar werd Nederland vertegenwoordigd door Claude met het lied ‘C’est La Vie‘. Hij behaalde tijdens het Eurovisie Songfestival 2025 de 12e plaats in de finale, met een score van 175 punten. Welke artiest Nederland volgend jaar naar Wenen stuurt, is nog niet bekend.
Bekijk ook:
Lees ook: Claude wilde na Eurovisie Songfestival graag dronken worden
BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @EUROVISION
LEES OOK
Uit andere media
Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over bijdrage aan intimidatie: ‘U heeft mijn leven onveiliger gemaakt’
Zo vind je meer innerlijke rust