Eurovisiesongfestival 2026 vindt plaats in Wenen

Tekst: Denise Delgado

20/08/2025

De European Broadcasting Union (EBU) maakte woensdagochtend via Instagram bekend dat de 70e editie van het Eurovisiesongfestival volgend jaar neerstrijkt in Wenen. De halve finales staan gepland voor 12 en 14 mei. De finale volgt op 16 mei 2026.

Derde keer in Oostenrijk

Het is de derde keer dat de Oostenrijkse hoofdstad gastheer is van het songfestival. Eerder gebeurde dat in 1967 en 2015, toen Conchita Wurst het jaar daarvoor de winst pakte met ‘Rise Like a Phoenix‘.

De editie van 2026 komt er dankzij de overwinning van de Oostenrijkse zanger JJ, die dit jaar met Wasted Love het publiek én de jury overtuigde.

12e plaats in 2025

Dit jaar werd Nederland vertegenwoordigd door Claude met het lied ‘C’est La Vie. Hij behaalde tijdens het Eurovisie Songfestival 2025 de 12e plaats in de finale, met een score van 175 punten. Welke artiest Nederland volgend jaar naar Wenen stuurt, is nog niet bekend.

